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Жизнь

Головной убор обязателен: жителей края просят быть внимательными в связи с аномальной жарой

На Алтае продолжается период аномальной жары, который, по прогнозам синоптиков, продлится до 11 июля. В этой связи в регионе может возрасти количество различных происшествий, отмечают в МЧС.

Лето, жара.
Лето, жара.
unsplash.com

В ближайшие дни в южных районах края ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 ˚С и выше.

В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды:

  • не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
  • выезжая на отдых, не разводите костры;
  • не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволяйте детям играть с огнем.

Как защитить себя в жару?

Спасатели в жаркую погоду рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень и пить больше воды. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!

Лето. Жара. Коктейль.
Лето. Жара. Коктейль.
СС0

Стоит уделить особое внимание больным и пожилым людям, которые переносят такую погоду особенно тяжело. Если у человека случился тепловой удар, сразу же надо уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром, протереть его тело влажной тканью.

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