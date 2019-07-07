Головной убор обязателен: жителей края просят быть внимательными в связи с аномальной жарой

В ближайшие дни в южных районах края ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 ˚С и выше.
В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды:
- не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Как защитить себя в жару?
Спасатели в жаркую погоду рекомендуют не находиться долго на солнце, прятаться в тень и пить больше воды. Во время сильной жары нужно носить светлую одежду. Головной убор обязателен!
Стоит уделить особое внимание больным и пожилым людям, которые переносят такую погоду особенно тяжело. Если у человека случился тепловой удар, сразу же надо уложить его в тени, на месте, продуваемом ветром, протереть его тело влажной тканью.