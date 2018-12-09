Почему 9 декабря вспоминают жертв геноцида. и причем тут Армения?

В 1915 года геноцид в Османской империи унес жизни более миллиона армян. Спустя десятки лет Армения призвала весь мир встать на защиту народов от геноцида. Что по поводу случившегося думали жившие в XX веке, и почему Международный день памяти жертв преступления геноцида отмечают 9 декабря в материале — altapress.ru

День памяти жертв преступления геноцида

9 декабря 1948 года состоялась международная конференция в Париже. На ней страны-участницы приняли Конвенцию о предупреждении преступления геноцида. Голосование не понадобилось — все 193 присутствовавших государства подтвердили значимость документа и свою ответственность за предотвращение любых «действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу…».

Автор конвенции и самого термина «геноцид» — польский юрист Рафаель Лемкин — ссылался при ее разработке на геноцид армян. Основная мысль Конвенции в том, что вне зависимости от положения в стране, в мирное или в военное время, геноцид является преступлением, которое нарушает нормы международного права.

Спустя 67 лет после принятия Конвенции по инициативе Армении Генеральная Ассамблея ООН установила Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Это произошло в 2015 году. С тех пор ежегодной датой этого события является 9 декабря. Желание закрепить события календарно одобрили 80 стран.

Геноцид армян

Первый геноцид XX века — гонения и преследования армян в Османской империи. События берут свое начало ещё из XIX века, но пик пришелся на 1915 год. В Османской империи в те времена проживало около 1,5 млн армян. Во время геноцида погибло по разным данным от 664 тыс. до 1,2 млн человек.

В то время правительство империи, контролируемое политической партией «Единение и прогресс», планировало укрепить мусульманское турецкое господство в Восточной Анатолии. Для этого требовалось искоренить многочисленную этническую группу в этом регионе — армян.

В 1915—1916 годах власти проводили масштабные массовые расстрелы, депортации. Люди гибли из-за голода, обезвоживания, отсутствия крова и болезней. Кроме того, десятки тысяч армянских детей были насильно забраны из семей и обращены в ислам.

Первым государством, которое признало геноцид армян, стал Уругвай в 1965 году. Примеру республики последовали многие стран, в том числе Россия, Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Ливан, Канада, Аргентина, отдельные штаты США. Турция при этом до сих пор отвергает все обвинения в свой адрес.

Известные личности о геноциде

Валерий Брюсов,

литературовед и историк:

…Ничто не может оправдать массовых избиений, опустошения целых провинций, обрекания на голодную смерть изгоняемого населения деревень и городов.

Иоганнес Лепсиус,

немецкий общественный деятель , основатель «Ориент Миссион»:

Слово «переселение» — постыдная маскировка. Депортация, котора была организована властями так, что несчастные через неделю погибают в пути от голода, жажды и болезней или сходят с ума; курдам и бандитам, да и самим солдатам разрешено убивать юношей и мужчин, оказавших сопротивление, а девушки и женщины обречены на бесчестие.

Генри Моргентау,

американский дипломат , посол США в Турции ( 1913 -1916 гг):