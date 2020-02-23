«Гоняли нас в учебке не по-детски». 5 армейских историй известных людей, найденных в соцсетях

На просторах Интернета и соцсетей можно найти много историй про службу в армии. Не все они забавные. Но многие из тех, кто в свое время отслужил, стараются вспоминать что-то доброе. Вот несколько историй к Дню защитника Отечества.

История первая: «Приземлился в оросительный канал»

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю , генерал-лейтенант полиции:

Проходил службу в ВДВ, служил командиром отделения разведки частей спецназа. Для меня, молодого мальчишки, это были легендарные войска. Готовился заранее, поэтому с 16 лет пошел в парашютный клуб ДОСААФ в Рубцовске. Первые прыжки совершил еще до службы. Конечно, этот опыт и подготовка пригодились и в армии. За время службы совершил 25 прыжков. А случаи были разные, как-то на учениях приземлился в оросительный канал, сдал парашют — и сразу: выполнять боевые задачи. Все, что дала служба: закалка, необходимость добиваться поставленных целей, работа в команде, чувство надежного плеча товарища — и сегодня помогает мне в профессии.

Андрей Подолян. Facebook Светланы Ляпуновой.

История вторая: «Пришлось уходить огородами»

Антон Макарский,

актер , певец:

В армию я попал прямо со сцены. Ничуть не жалею, что отслужил. Тем более как таковая служба продлилась недолго. Спустя два месяца командиром взвода было принято решение отправить меня в Академический ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД. Тут-то со мной и приключилась забавная история. Один лейтенант, заметив мои отличные физические данные, во что бы то ни стало захотел иметь меня в числе солдат разведвзвода. И, когда за мной приехали из ансамбля, пришлось уходить чуть ли не огородами: боялся нарваться на того офицера. Антон Макарский. открытые источники История третья: «Гоняли нас в учебке не по-детски» Сергей Тепляков,

журналист , писатель: Гоняли нас в учебке не по-детски. Однажды было так: мы вышли с завтрака и побежали… и остановились только когда пришло время обеда. Часов пять или шесть бегали. думаю, марафона полтора мы пробежали — это в кирзовых сапогах и обмундировке. Сам себе я казался орлом. И только получив фотки, понял, что — не орел. Но надо же было маме что-то отсылать

Сергей Тепляков. Facebook Сергея Теплякова. Сергей Тепляков. Facebook Сергея Теплякова. Сергей Тепляков. Facebook Сергея Теплякова.

История четвертая: «Шли с полными карманами «допинга»

Сергей Тепляков,

журналист , писатель:

Когда я служил в армии (1985−1987), решило наше командование в КВН играть. Дивизия на дивизию. Наша из Ивано-Франковска на дивизию из Мукачево. И хотя без танков и артиллерии, но все же КВН армейский — первой частью марлезонского балета должна была быть сдача нормативов. Я попал в нашу сборную. Нас вывезли на полигон и сколько-то недель мы там готовились — бегали, стреляли, ходили строевым, преодолевали полосу препятствий. Я даже в учебке так часто полосу препятствий не преодолевал. И вот роковой день. С утра кросс — 3 км. Вот тогда это и случилось. Кто-то сказал, что глюкоза дает энергию, и задолго до кросса мы начали припасать сахар. Так что на дистанцию шли с полными карманами допинга. Перед стартом съели его и бежали, не чуя под собой ног. Мукачевская сборная даже пыль не глотала — пыль успевала оседать! В общем, хотя вечером на концерте во Дворце спорта (да, и мы выступали во Дворцах спорта, не только Киркоров!) шутить мы не могли, но набранных на переноске раненых и полосе препятствий очков нам хватило, чтобы победить — хотя и с перевесом в один балл! Пойду сдаваться WADA…

«Бережок» — модификация БТР-90 с 30-мм автоматической пушкой 2А42 , 7,62-мм пулеметом ПКТМ , автоматическим гранатометом АГС-30 и противотанковыми комплексом «Корнет». из открытых источников в интернете

История пятая: «Стреляли от рассвета до заката»

Сергей Тепляков,

журналист, писатель: