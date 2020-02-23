«Гоняли нас в учебке не по-детски». 5 армейских историй известных людей, найденных в соцсетях

История первая: «Приземлился в оросительный канал»
Андрей Подолян,
начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции:
Проходил службу в ВДВ, служил командиром отделения разведки частей спецназа. Для меня, молодого мальчишки, это были легендарные войска. Готовился заранее, поэтому с 16 лет пошел в парашютный клуб ДОСААФ в Рубцовске. Первые прыжки совершил еще до службы. Конечно, этот опыт и подготовка пригодились и в армии. За время службы совершил 25 прыжков.
А случаи были разные, как-то на учениях приземлился в оросительный канал, сдал парашют — и сразу: выполнять боевые задачи. Все, что дала служба: закалка, необходимость добиваться поставленных целей, работа в команде, чувство надежного плеча товарища — и сегодня помогает мне в профессии.
История вторая: «Пришлось уходить огородами»
Антон Макарский,
актер, певец:
В армию я попал прямо со сцены. Ничуть не жалею, что отслужил. Тем более как таковая служба продлилась недолго. Спустя два месяца командиром взвода было принято решение отправить меня в Академический ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД.
Тут-то со мной и приключилась забавная история. Один лейтенант, заметив мои отличные физические данные, во что бы то ни стало захотел иметь меня в числе солдат разведвзвода. И, когда за мной приехали из ансамбля, пришлось уходить чуть ли не огородами: боялся нарваться на того офицера.Антон Макарский.открытые источники
История третья: «Гоняли нас в учебке не по-детски»
Сергей Тепляков,
журналист, писатель:
Гоняли нас в учебке не по-детски. Однажды было так: мы вышли с завтрака и побежали… и остановились только когда пришло время обеда. Часов пять или шесть бегали. думаю, марафона полтора мы пробежали — это в кирзовых сапогах и обмундировке.
Сам себе я казался орлом. И только получив фотки, понял, что — не орел. Но надо же было маме что-то отсылать
История четвертая: «Шли с полными карманами «допинга»
Сергей Тепляков,
журналист, писатель:
Когда я служил в армии (1985−1987), решило наше командование в КВН играть. Дивизия на дивизию. Наша из Ивано-Франковска на дивизию из Мукачево. И хотя без танков и артиллерии, но все же КВН армейский — первой частью марлезонского балета должна была быть сдача нормативов. Я попал в нашу сборную.
Нас вывезли на полигон и сколько-то недель мы там готовились — бегали, стреляли, ходили строевым, преодолевали полосу препятствий. Я даже в учебке так часто полосу препятствий не преодолевал.
И вот роковой день. С утра кросс — 3 км. Вот тогда это и случилось. Кто-то сказал, что глюкоза дает энергию, и задолго до кросса мы начали припасать сахар. Так что на дистанцию шли с полными карманами допинга.
Перед стартом съели его и бежали, не чуя под собой ног. Мукачевская сборная даже пыль не глотала — пыль успевала оседать! В общем, хотя вечером на концерте во Дворце спорта (да, и мы выступали во Дворцах спорта, не только Киркоров!) шутить мы не могли, но набранных на переноске раненых и полосе препятствий очков нам хватило, чтобы победить — хотя и с перевесом в один балл! Пойду сдаваться WADA…
История пятая: «Стреляли от рассвета до заката»
Сергей Тепляков,
журналист, писатель:
Артиллерия, учили нас командиры, элитные войска: пушку к грузовику прицепил и поехал. А пехота — пешком. Про артиллерию есть только песня «Артиллеристы, Сталин дал приказ!», которую в годы моей службы (1985−1987) петь было как-то не с руки. Так что переделывали все, что попадалось.
Например: «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, всегда пройдут артиллеристы!». (В оригинале — там пролетит стальная птица, это песня про летчиков). На полигон мы ездили зимой и летом. А еще иногда осенью.
В общем, из двух лет службы месяцев пять я провел на полигоне. Стреляли от рассвета до заката, как прямой наводкой, так и в светлую даль. Что такое батарея гаубиц калибра 122 мм, дающая залп? Земля вздрагивает. Жар, исходящий от орудий, летом быстро высушивает все вокруг и ты бегаешь в горячей пыли. Зимой снег вокруг орудия начинает таять, ты бегаешь греться к стволу, а когда надо бежать за снарядами в дальний окоп, мгновенно прохватывает морозом.