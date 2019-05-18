Google пованговал и назвал место Лазарева на «Евровидении»

Google опубликовал рейтинг участников «Евровидения-2019», основанный на количестве запросов интернет-пользователей в поисковой системе. По подсчетам компании, победителем станет французский певец Билал Хассани, сообщает Газета.ru.

Именно 19-летнего блогера-андрогина из Франции чаще всего ищут в интернете.

Эпатажный коллектив из Исландии Hatari, согласно интернет-гиганту, займет второе место, а представитель России Сергей Лазарев с песней «Scream» замкнет тройку сильнейших.

«Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия получила бы третье место», — говорится в пресс-релизе компании.

В шестерку сильнейших также войдут исполнители из Нидерландов, Белоруссии и Кипра. Седьмое место отведено Швейцарии, восьмое — Италии, девятое — Сан-Марино. Десятку лучших замкнет Сербия.

Фаворит Google Билал Хассани из Франции является андрогином — человеком, одновременно демонстрирующим женские и мужские черты или же, напротив, вовсе не демонстрирующий принадлежность к полу.

Он выступит в Тель-Авиве с номером «Roi» («Король»). 19-летний юноша приобрел популярность в соцсетях, а в YouTube количество его подписчиков составляет без малого миллион пользователей.

Финал международного конкурса песни «Евровидение» 2019 года в Тель-Авиве начнется в субботу, 18 мая, в 22:00 по московскому времени. Сергею Лазареву достался в решающем раунде пятый порядковый номер.