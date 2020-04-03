Гопники, шум, алкоголь: как конфликт из-за шлагбаума довел барнаульцев до суда с управляющей компанией

Уже много лет продолжается война между УК «Сервис» и жильцами домов на ул. Антона Петрова, 190, 196, 196-а и 198. Подробности затянувшегося конфликта — в материале altapress.ru.

«Какая уж тут охрана»

Война между жильцами и УК «Сервис» началась еще в 2014 году. Тогда во главе управляющей компании стояла Тамара Батыгина, она же — ее учредитель.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Поводом для разногласий было много. Главный — люди не понимали, за что платят деньги. В домах два десятка коммерческих организаций. Их клиенты оставляют автомобили во дворах, а самим собственникам парковаться негде. Кроме того, по словам жильцов, их машины часто царапали — двор узкий. С кого потом спросить за ремонт?

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

В УК «Сервис», однако, объяснили: двор находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной (за которую, к слову, жильцы платили по 150 рублей).

Наталья,

жительница дома на ул. Антона Петрова:

Нам было непонятно, что входит в стоимость охраны. Мы ее не замечали совсем.

«Проблемы надо решать»

По словам жильцов, раньше машины, которые привозили в магазины, расположенные в домах, товар, разгружали со двора. Благодаря многочисленным жалобам жильцы смогли его отстоять. «Написали заявление в полицию и Роспотребнадзор — „Аниксу“ разгрузку прикрыли, пивнушка тоже больше не разгружается под окнами», — рассказывает Наталья.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

И опять же — добились этого только своими силами. «Пошли в управляющую компанию, Батыгина сказала: „Собирайтесь и обсуждайте с жильцами вопрос“. Сама она на собраниях не присутствовала ни разу и не инициировала их», — отмечает Наталья.

Александр,

старший по дому на ул. Антона Петрова , 196:

У нас были некоторые недопонимания с предпринимателями. Сейчас со многими у нас хорошие отношения благодаря мирным переговорам. Мы все поняли, что проблемы надо решать, а не тратить время на ссоры.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Еще одна проблема, которую своими силами попробовали решить жильцы четырех домов на ул. Антона Петрова, — «пивняк» во дворе.

Наталья,

жительница дома на ул. Антона Петрова , 196:

Это какой-то кошмар. Одна пивнушка съехала — другая заехала. Все местные гопники там отираются. На детской площадке собираются шумные компании, после которых остаются бутылки, сигаретные бычки. Погулять с ребенком нереально. Домой ходить-то боязно.

«Постоянный кумар»

Спокойно жить мешает жильцам и гриль-бар «Шашлыкофф», который, по их словам, арендует помещение. Управляющая компания в конфликт не вмешивается — опять «не при делах».

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Наталья,

жительница дома на ул. Антона Петрова , 196:

«Шашлыкофф» находится на втором этаже пристройки, а на третьем — прямо над ним — окна одного из жителей дома. Он вместе с женой попросил помощи у других жильцов. В их квартире от дыма и запаха шашлыков постоянный кумар. Мы вызвали Роспотребнадзор, чтобы они приехали и сделали замеры. А в тот день, когда они приехали с проверкой, в баре ничего не жарили. Проверка показала, что никаких нарушений нет.

По словам жильцов, в 2016 году сотрудники заведения ходили по квартирам и собирали подписи, чтобы провести жестяную трубу, — никто не согласился. Тем не менее «Шашлыкофф» установил вытяжку на уровне второго этажа.

«Как распорядилась деньгами?»

Жильцы подозревают, что управляющая компания, сдавая общедомовое имущество интернет-провайдерам (МТС, ТТК, «Дом.ру», «Ростелеком» и др.), не использовала арендную плату на содержание домов. По крайней мере, отчеты об этом они получить так и не смогли.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Наталья,

жительница дома на ул. Антона Петрова , 196:

Я посмотрела все ее договоры с интернет-провайдерами на сайте. Посчитала, что за 10 лет она получила с них 240 тыс. рублей. Но как она распорядилась этими деньгами? Никто не знает. Отчитаться она не может.

Общественный защитник Геннадий Приградов, который представляет интересы собственников, объяснил, что УК не имела права заключать соглашение с интернет-провайдерами, если в договоре управления не было указано право на использование общедомового имущества. А если не было общего собрания собственников, которые уполномочили ее на это, значит, можно взыскать деньги с провайдера в судебном порядке.

«Мы за что деньги-то платим?»

Жильцы объясняют: хотели решить все вопросы мирно. Но с УК так и не смогли ни о чем договориться. «Ходили к директору, спрашивали: вы были в наших подъездах? Сделайте хотя бы косметический ремонт. Мы за что деньги-то платим?» — задается вопросом один из жителей дома.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

«Вы посмотрите на плохое состояние наших газовых котельных на крыше! Если взорвется — мало не покажется», — говорит Александр.

23 декабря 2019 года старший по дому на ул. Антона Петрова, 196 Александр от имени жильцов попросил УК «Сервис» предоставить отчеты о выполнении договора управления домом за период с 2016 по 2019 год, а также акты осмотра за 2017−2019 годы.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

УК отказалась выдать документы — сослалась на то, что акты осмотра общего имущества входят в состав технической документации на многоквартирный дом.

«Сделайте нам ремонт»

Осмотр дома специалист УК «Сервис» проигнорировал, поэтому 28 декабря 2019 года жильцы провели его самостоятельно и составили акт. В январе 2020-го несколько собственников обратились с претензией в УК. Но в ответ получили только отписку: исполнять требования компания отказалась.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Согласно отчетам, за годы «совместной жизни» с УК жильцы заплатили ей почти 2 млн рублей. Однако отчитаться за использование большей части этих средств компания не может. Зачем тогда она нужна?

В январе 2020 года, устав от бездействия УК, жильцы домов на ул. Антона Петрова подали иск в суд. В нем они потребовали выполнить ремонт отделочных покрытий стен и потолков в подъезде, на эвакуационной лестнице и общих балконах. А кроме того, отремонтировать систему освещения и плиты перекрытия на эвакуационной лестнице.

Дома на ул. Антона Петрова. altapress.ru

Сейчас судебная строительно-техническая экспертиза для определения видов, объема, стоимости работ и материалов, необходимых для устранения выявленных недостатков, назначена для трех домов.

А началось все с простого шлагбаума и желания дать детям возможность спокойно играть во дворе.