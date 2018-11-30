На Алтае активистка полтора года борется с главой района за лакомый земельный участок

Жительница Солонешного пожаловалась в прокуратуру на действия главы района Виктора Горбачева по передаче земли в аренду. Он предоставил участок крестьянско-фермерскому хозяйству без проведения аукциона, изменив вид разрешенного использования. Ранее эту землю арендовали сам глава и его супруга, на ней находилась турбаза «Отрада». По данным источников altapress.ru , домики до сих пор стоят там, хотя суд еще в прошлом году постановил их снести.

По щучьему веленью

Историю про лакомый кусок земли в 6 км от села Тележиха altapress.ru рассказывал почти год назад. Этот участок Виктор Горбачев арендовал еще в 2007 году. В мае 2017 года на главу подали жалобу в прокуратуру с просьбой проверить законность возведения турбазы. В ходе проверки выяснилось, что участок поделили на две части: один арендовала жена Виктора Горбачева, а другой, где располагалась турбаза, супруги арендовали вместе.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к Виктору Горбачеву из-за нарушений антикоррупционного и земельного законодательства. Ведомство посчитало, что турбазу возвели незаконно, и землю эту нельзя сдавать в аренду на 20 лет без проведения аукциона. Добровольно снести постройки семья отказалась, и прокуратура обратилась в суд. Договоры аренды, заключенные с супругами, признали недействительными, а все их постройки — самовольными.

Глава решение исполнил: постройки убрали (в чем убедились приставы), договоры расторгли. И заключил аналогичный с фермером Алексеем Сапегиным на пять лет. А домики вновь появились на участке, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные в ноябре 2018 года.

Вид разрешенного использования земли администрация района изменила с «ведение личных хозяйств на полевых участках» на «пчеловодство и размещение ульев». Прокуратура вновь провела проверку и посчитала это нарушением принципов открытости процедур предоставления земельных участков, и, соответственно, это нанесло ущерб интересам неопределенного круга лиц, которые могли на них претендовать.

Виновных не нашли

Однако в суд в этот раз ведомство обращаться не стало, а просто вынесло представление главе района с требованием признать сделку ничтожной, «привлечь к ответственности виновных лиц» и обещанием в противном случае оштрафовать. Виктор Горбачев рассмотрел этот документ и заявил, что оснований для дисциплинарных взысканий в данном случае «не имеется», вид разрешенного использования участка он изменил законно по заявлению арендатора, а категория земель осталась прежней.

На эти участки претендует одна из жительниц Солонешного. Она намерена обратиться в суд с требованием признать недействительным договор с Сапегиным. Женщина считает странным, что этого не сделала прокуратура, как в предыдущий раз.

Виктор Горбачев. altairegion22.ru

В 2018 году претендентка на участки уже судилась с Горбачевым по поводу незаконного отказа в предоставлении участков в аренду. Суд выиграла, решение вступило в силу. Однако земля все равно ушла к другому лицу. В аренде ей отказали на основании того, что на участке еще стоят строения прежнего арендатора — то есть, Горбачева. И в этот же день администрация заключила новый договор с Сапегиным.

Сейчас на данных участках согласно виду разрешенного использования можно размещать только ульи и омшаники для зимовки пчел. Ни на то, ни на другое домики бывшей турбазы не похожи.

Чья земля?

УФАС по Алтайскому краю нашла в действиях главы нарушения закона «О защите конкуренции» — из-за того, что он не провел аукцион. Ведомство выдало ему предупреждение с указанием устранить нарушения в срок до 15 июля 2019 года. Сам глава района считает, что в его действиях нарушения законодательства нет.

«Как мне объяснил наш юрист и специалист по имуществу, если участок предоставляется в аренду на пять лет, никаких торгов проводить не нужно. И суд недавно отказал одной из претенденток в рассмотрении административного иска», — заявил altapress.ru Виктор Горбачев.

Турбаза «Отрада». comfort. маршрут22. рф

Однако претендентка на землю не намерена сдаваться: она будет обращаться в суд в гражданском порядке. Борьба продолжится в следующем году, если договор с Сапегиным признают недействительным. Неизвестно, получится ли у правоохранителей заставить администрацию выставить участки на аукцион. Ведь превышений полномочий в действиях главы района не нашли, а все взыскания к нему ограничиваются административными штрафами.

Altapress.ru располагает документами, подтверждающими все изложенные в тексте факты.