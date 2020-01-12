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Жизнь

Хватит пить. Экс-президент СССР призвал отменить длинные новогодние выходные

Первый президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних выходных. Когда он управлял страной, таких длительных перерывов в работе почти не было, и это положительно сказывалось на жизни общества, считает он. А теперь население зачастую уходит в запои и деградирует, сказал он сайту «Ura.ru».

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Вени Марковски / wikipedia.org

Горбачев говорит, что отменить надо бы и новогодние, и майские длинные каникулы. В эти дни люди бездельничает, а многие еще и уходят в запои.

«Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни», — цитирует Горбачева портал.

Экс-президент СССР напомнил, что такого количества нерабочих дней при нем не было ни в январе, ни в мае.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

И жили мы лучше, чем сегодня. Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту, — считает Горбачев.

Напомним, в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные россиян ожидает восемь сокращенных рабочих недель.

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