Горбатый кит притворился бассейном и угодил на видео

Кита, притворяющегося бассейном, сняли на видео — это новый трюк для добывания пищи, которому горбачи учатся друг у друга. Известно, что у горбатых китов в запасе имеется несколько трюков, помогающих добывать пищу. В частности, они пускают пузыри вокруг сельди, чтобы заставить рыбу тесно сгруппироваться, после чего косяк можно будет проглотить целиком.

Млекопитающее размером с автобус может съедать до 2500 килограммов рыбы в день — у горбатого кита один из самых больших ртов на планете.

Когда морские птицы, такие как конюги или кайры, ныряют в море, чтобы поймать сельдь, киты широко открывают свою пасть прямо у поверхности воды. Рты горбачей становятся похожи на небольшие бассейны. Рыба ошибочно принимает их за убежища, в которых можно укрыться от птиц, и сама плывет в ловушку.

Иногда кит подгоняет рыбу в нужном направлении грудными плавниками, пишет mail.ru.

Видео с подобным трюком было снято у северо-восточного побережья острова Ванкувер в Канаде. Ученые пришли к выводу, что трюку с «бассейном» киты учатся друг у друга, а такое поведение можно рассматривать как форму культуры у морских млекопитающих.

Способность развивать стратегии поведения помогут китам адаптироваться к будущим изменениям климата и труднодоступности пищи, надеются морские биологи.