«Гордимся подвигом врачей»: алтайские «пищевики» помогли главному «коронавирусному» госпиталю продуктами

Алтайские производители продуктов питания объединились, чтобы помочь медицинским работникам барнаульской городской больницы № 5, ведущим активную борьбу с коронавирусом. О том, как состоялась первая передача продуктов — в фоторепортаже altapress.ru.

Барнаульскую горбольницу № 5 перепрофилировали — теперь это главный в крае госпиталь для лечения новой коронавирусной инфекции. В работе учреждения задействованы около 300 человек, половина из которых работает с инфицированными пациентами. Эти сотрудники переведены на круглосуточное проживание рядом с больницей — в санатории Обь.

Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова

Оксана Артюшенко,

заместитель главного врача по медицинской части:

Сотрудники, которые работают с инфицированными пациентами не могут уходить домой. Они оторваны от своей семьи и привычной жизни. Любую помощь, которую нам оказывают — принимаем с большой благодарностью. Медперсонал нуждается в дополнительном питании, поскольку работая в специальных костюмах, они тратят много энергии.

Теперь на протяжении месяца местные предприятия пищевой промышленности будут поставлять в госпиталь молочную продукцию, сыры, хлебобулочные изделия, колбасы, мясные деликатесы, мед и иммуномодулирующие комплексы.

Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова

Евгений Ноздрачев,

руководитель отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульский молочный комбинат»:

Сложившаяся ситуация в мире учит доброте. Врачи помогают спасти жизни наших близких, чтобы выразить свою благодарность не обязательно наличие денег. Главное — желание менять мир вокруг. Кто-то шьет дома защитные маски и раздает их нуждающимся, кто-то поставляет продукты питания врачам. Важно помнить, что соблюдая элементарные правила гигиены и защиты, мы сводим к минимуму работу героев — медицинского персонала.

Представитель алтайского краевого фитоцентра «Алфит» передал вместе с продукцией письмо-благодарность от сотрудников центра врачам.

Анна Жданова,

руководитель компании «Пчела и человек»:

Мы хотим сказать спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам за их подвиг. Сейчас они принимают на себя самый сильный удар, жертвуют своим здоровьем во благо общества. Большая честь для нашего предприятия — передать натуральную продукцию для поддержания здоровья медицинских работников. Гордимся их подвигом!

Руководитель компании «Мед Алтая» объяснил, что мед с прополисом поможет медперсоналу восстановить работоспособность и укрепить защитные силы организма.

Алтайские «пищевики» помогают медработникам Анна Зайкова

В акции участвует Барнаульский молочный комбинат, мясоперерабатывающий завод, комбинат «Русский хлеб», фармацевтический завод «Гален», а также компании «Модест», «Мед Алтая», «Пчела и человек».

На следующей неделе состоится очередная поставка продуктов. Не исключено, что перечень будет расширен и в акцию включатся другие предприятия отрасли.