«Гордимся подвигом врачей»: алтайские «пищевики» помогли главному «коронавирусному» госпиталю продуктами

Барнаульскую горбольницу № 5 перепрофилировали — теперь это главный в крае госпиталь для лечения новой коронавирусной инфекции. В работе учреждения задействованы около 300 человек, половина из которых работает с инфицированными пациентами. Эти сотрудники переведены на круглосуточное проживание рядом с больницей — в санатории Обь.
Оксана Артюшенко,
заместитель главного врача по медицинской части:
Сотрудники, которые работают с инфицированными пациентами не могут уходить домой. Они оторваны от своей семьи и привычной жизни. Любую помощь, которую нам оказывают — принимаем с большой благодарностью. Медперсонал нуждается в дополнительном питании, поскольку работая в специальных костюмах, они тратят много энергии.
Теперь на протяжении месяца местные предприятия пищевой промышленности будут поставлять в госпиталь молочную продукцию, сыры, хлебобулочные изделия, колбасы, мясные деликатесы, мед и иммуномодулирующие комплексы.
Евгений Ноздрачев,
руководитель отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульский молочный комбинат»:
Сложившаяся ситуация в мире учит доброте. Врачи помогают спасти жизни наших близких, чтобы выразить свою благодарность не обязательно наличие денег. Главное — желание менять мир вокруг. Кто-то шьет дома защитные маски и раздает их нуждающимся, кто-то поставляет продукты питания врачам. Важно помнить, что соблюдая элементарные правила гигиены и защиты, мы сводим к минимуму работу героев — медицинского персонала.
Представитель алтайского краевого фитоцентра «Алфит» передал вместе с продукцией письмо-благодарность от сотрудников центра врачам.
Анна Жданова,
руководитель компании «Пчела и человек»:
Мы хотим сказать спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам за их подвиг. Сейчас они принимают на себя самый сильный удар, жертвуют своим здоровьем во благо общества. Большая честь для нашего предприятия — передать натуральную продукцию для поддержания здоровья медицинских работников. Гордимся их подвигом!
Руководитель компании «Мед Алтая» объяснил, что мед с прополисом поможет медперсоналу восстановить работоспособность и укрепить защитные силы организма.
В акции участвует Барнаульский молочный комбинат, мясоперерабатывающий завод, комбинат «Русский хлеб», фармацевтический завод «Гален», а также компании «Модест», «Мед Алтая», «Пчела и человек».
На следующей неделе состоится очередная поставка продуктов. Не исключено, что перечень будет расширен и в акцию включатся другие предприятия отрасли.