Гордость за качество: «Таврия» получила золотые медали на международной выставке продуктов

В этом году на крупнейшей российской выставке «Продэкспо» компания получила 9 золотых медалей. Высокая оценка от уважаемого жюри выставки «Продэкспо» подчеркивает истинное качество мясной продукции.

На днях завершилось одно из крупнейших мероприятий России и Восточной Европы в индустрии продуктов питания и напитков — международная выставка «Продэкспо», которая традиционно проходит каждый год в Москве. Здесь можно было увидеть большое разнообразие продуктов, которые производятся в нашей стране и за ее пределами. Только в категории «Мясо и мясопродукты» участвовало 123 компании из 11 стран мира, каждая из них имеет свою уникальную продукцию.

Челябинская мясоперерабатывающая компания «Таврия», чей слоган звучит как «Колбаса из мяса!», также приняла участие в таком значимом конкурсе, поскольку гордится своим продуктом. Для «Таврии» это мероприятие далеко не первое, предприятие уже имеет множество наград за качество продукции, в том числе с «Продэкспо».

В 2020 году от компании были представлены как уже полюбившиеся многим мясные изделия, так и новинки с уникальной рецептурой, специально подобранной для самых избирательных гурманов. Из большого ассортимента продукции на выставке можно было увидеть и продегустировать отменные сорта сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас, деликатесов и других вкуснейших продуктов высокотехнологичного производства.

На конкурсную основу были выдвинуты такие наименования продукции торговой марки «Таврия», как:

грудинка «Янтарная»;

карбонад «Президентский»;

бекон «Венгерский»;

колбаса сырокопченая «Чоризо»;

колбаса сырокопченая «Сергеевская»;

колбаса сырокопченая «Зернистая» ( ГОСТ);

ГОСТ); колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» ( ГОСТ);

ГОСТ); колбаски «Копчетто» классические;

колбаски «Копчетто» чили.

На церемонии награждения, которая прошла 14 февраля, были объявлены результаты. За всю представленную на конкурсе продукцию компания «Таврия» получила золотые медали. Высокая оценка от уважаемого жюри выставки подчеркивает истинное качество мясной продукции компании, которая создается и производится с заботой и любовью для каждого.

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