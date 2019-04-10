«Горели не раз»: что за люди идут на чудовищный риск, чтобы спасти леса и села Алтая

Сентябрь 2010 года. Стена огня движется по лесу со скоростью 100 км/ч. На ее пути оказывается огнеборец Сергей Милюшков. Казалось бы, трагедия неминуема. Но Сергей выжил, спас товарища с пожарной машиной и даже получил за это Орден Мужества. Как ему дался подвиг, почему все считают его бесстрашным и что за удивительную династию он представляет — в нашем материале.

Как Милюшков проявил смекалку и героизм

Сергей живет в селе Северка Ключевского района, работает водителем пожарного автомобиля в компании «Лес Сервис» (входит в лесную холдинговую компанию (ЛХК «Алтайлес»). Каждый год он выезжает на десятки лесных пожаров. Несколько вызовов могли стать для него последними.

Один из таких — на трансграничный пожар, который пришел в начале осени 2010 года на Алтай из Казахстана. Тот самый, который почти полностью уничтожил село Николаевка в Михайловском районе.

Стихия бушевала так, что человек был почти бессилен. Тем не менее, Сергей и молодой химбоец пытались ей противостоять. Вдвоем на пожарной машине в какой-то момент они остались одни перед надвигающейся стеной пламени. Напарнику Милюшкова от страха стало плохо с сердцем, он стал терять сознание.

Водитель не бросил его: погрузил в машину, а ее направил в находящийся неподалеку водоем. Так им удалось спастись. Огонь прошел, машина и люди внутри уцелели. Сергей вывез химбойца к селу, откуда того забрала реанимация.

Это лишь эпизод борьбы за Николаевку. Сергей участвовал и в обороне села: выбивал при помощи пожарного автомобиля ворота местных дворов и тушил дома.

Село Николаевка после пожара. Алтайский край , 9 сентября. Анна Зайкова

На то, чтобы спустить верховой пожар (когда горят кроны) на землю и локализовать огонь, понадобилось более двух суток. Еще столько же продолжали тушить отдельные очаги.

Через полгода президент РФ подписал указ: наградить Сергея Милюшкова и других пожарных Орденом Мужества.

Сергей никогда не хвастался наградой. «Его сильно гложило, что сгорело село, что не смогли его отбить», — говорит сестра Сергея Ирина Рубель. Сам Сергей и сейчас говорит о том, за что его наградили, достаточно скромно.

Сергей Милюшков,

водитель пожарной машины компании «Лес Сервис» ( ЛХК «Алтайлес»):

Было страшно, конечно. Но не за себя, а за химбойца. Чуть не сгорели, когда нас окружило. Выручило, что рядом был водоем. Важно было не паниковать, сохранять ясность мысли — это и помогло.

В музее леса Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Во время пожара сестра Сергея Ирина была на предприятии. Она вспоминает, как коллеги думали, что потеряли ее брата в огне, но не говорили ей об этом. «С тех пор как слышу пожарную сирену, у меня слезы наворачиваются, душа болит». — говорит она.

Почему Сергей идет на такой риск

Коллеги называют Милюшкова бесстрашным. Он всегда ведет автомобиль прямо к огню и смело бросается тушить пожар. Напарники часто пасуют, а потом отказываются так работать. Сергею порой приходится сменить 5−6 химбойцов, чтобы найти себе в пару человека такого же духа.

Александр Гоф,

исполнительный директор компании «Лес Сервис» ( ЛХК «Алтайлес»):

Такие люди как Сергей — настоящие герои. Когда они уходят на пенсию, мы не сразу можем найти им замену. Не каждый способен работать, когда на тебя идет стена огня. Важно быть стрессоустойчивым, хорошо знать лес, быть готовым прийти на выручку. Поэтому с водителем пожарного автомобиля, который работает много лет, можно смело идти в разведку.

Александр Гоф Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сам Милюшков говорит, что просто не может работать иначе. Спасать лес от огня он начал еще школьником, в 1982 году. После крупных пожаров всегда участвовал в массовых посадках саженцев. Сюда же летом ходит по ягоды и грибы. Вся жизнь проходит у леса, и у него всегда душа не на месте, когда он горит. Это и заставляет его нести 14-часовые смены, а порой и работать без выходных, выезжая на несколько возгораний в течение суток.

Одной любовью к лесу дело не ограничивается, уверена руководитель расположенного в Северке единственного в Алтайском крае музея леса Валентина Пашкова. Она подсчитала: династия работников лесного хозяйства в семье Милюшкова даже по самым скромным подсчетам превышает 520 лет.

Родоначальником трудовой династии представитель музея называет Ивана Михайловича Исаева, который приехал в Северку из Саратовской области в 1892 году.

Валентина Пашкова , Сергей Милюшков и Татьяна Кондратенко ( слева направо). Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Один из ярчайших представителей рода Милюшковых — отец Сергея Николай Васильевич. Он тоже 40 лет работал в лесном хозяйстве, из них 28 — на пожарной машине. И также неоднократно рисковал собой. «Он пошел бороться с огнем, потому что не мог смотреть, как люди, не знающие леса, блуждают так как слепые котята и не могут найти очаг», — вспоминает Ирина Рубель.

Однажды во время борьбы с огнем его автомобиль заглох. А огонь уже над головой. Николай Васильевич бросился чинить машину, но лесничие его схватили и оттащили. Несколько секунд, и пожарный автомобиль вспыхнул. Жар был такой, что двигатель расплавился.

Долгие годы отец и сын трудились вместе. Ирина на всю жизнь запомнила картину из конца 1990-х годов, как во время сильного пожара Николай Васильевич управлял пожарной машиной, а Сергей сидел на кузове и сбивал горящие головешки.

В музее леса Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Ирина Рубель,

сестра Сергея Милюшкова:

Что отец, что сын всегда шли первыми к огню. Потому что лес для нашей семьи — это не просто зеленые насаждения. Это вся наша жизнь. А пожары, так получилось, прошли через всю нашу семью.

Ирина и сама с 13 лет проводила каждое лето на пожарно-наблюдательной вышке. Ее дочь Татьяна тоже работает в «Лес Сервисе»: теперь бухгалтером, а до осени 2018 года два года принимала на коммутаторе сигналы с вышек.

Татьяна Кондратенко,

племянница Сергея Милюшкова:

Я получала информацию о пожарах и передавала начальству, а дядя ехал тушить. Дедушка был такой же: бежал в огонь, не задумывался о своей жизни. «Не могу смотреть спокойно, когда горит», говорил.

Сергей Милюшков с племянницей Татьяной Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Вместе с Татьяной династию лесников, заложенную еще в XIX веке, продолжает ее супруг, который трудится на обрабатывающем производстве «Лес Сервиса». Сергей надеется, что дело семьи продолжит и его младший сын. Пока же достойной замены за рулем пожарной машины ему нет, уходить на пенсию обладатель Ордена Мужества не собирается.

Как живут и работают лесники в Северке

Компания «Лес Сервис» — часть известного в Алтайском крае холдинга «Алтайлес». Предприятие арендует 147 тыс. га леса в Ключевском, Волчихинском и Михайловском районах. 260 работников охраняют и восстанавливают хвойный бор, а также заготавливают древесину.

В Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В Северке живут 1750 человек. «Лес Сервис» — один из немногих оставшийся в районе работодателей из числа промышленных предприятий. Словно оправдывая название села, многие местные мужчины ездят зарабатывать деньги на северные вахты. Шести десяткам человек повезло — им нашлось место в бывшем лесхозе.

Центр общественной жизни Северки сосредоточен вокруг двухэтажной конторы «Лес Сервиса». Почти все местные достопримечательности буквально окружили здание лесопромышленников.

Деревянный городок. Мало в каком селе (да даже в городах) на Алтае можно встретить такую большую и любопытную площадку для детей. Качели, карусели и замки открыты для всех ребятишек села. Этим летом городок отремонтируют и покрасят.

В глубине — большая хоккейная коробка. Она настолько хороша (мощный свет, раздевалки и проч.), что здесь проходят все районные соревнования. Чаще всего побеждает местная команда, состоящая по большей части из лесоводов. Работодатель обеспечивает их коньками, формой и остальной необходимой для этого спорта амуницией.

Деревянный городок Дмитрий Лямзин , altapress.ru Деревянный городок Дмитрий Лямзин , altapress.ru Деревянный городок Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Производство. «Лес Сервис» выпускает в Северке 25 разновидностей погонажа, а также дома из клееного бруса. Изготовленные здесь домокомплекты покупают даже за границей, в том числе во Вьетнам. В 2018 году здесь изготовили 64 дома разной площади.

На территории предприятия есть спортзал. В нем бесплатно занимаются две группы самбистов.

Производство «Лес Сервиса» в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Производство «Лес Сервиса» в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Производство «Лес Сервиса» в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Музей леса. Валентина Пашкова собрала личные дела, а также подробности быта и работы всех местных чиновников начиная с 1896 года. Трудовые династии, война, развитие лесхозов, флора и фауна и даже история расположенных рядом соляных промыслов — кажется, в местной жизни нет ничего, о чем бы не могла поведать руководитель музея.

Посетить музей приезжают группы со всего края. Только в марте Валентина Васильевна провела экскурсии для более чем 600 человек.

В музее леса Дмитрий Лямзин , altapress.ru В музее леса Дмитрий Лямзин , altapress.ru В музее леса Дмитрий Лямзин , altapress.ru Музей леса в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Центр досуга. «Лес Сервис» построил для сельчан здание центра в конце нулевых на месте сгоревшего клуба. Здесь занимаются 15 творческих коллективов. Работу центра на 90% финансово обеспечивает предприятие.

Центр досуга в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Мемориал участникам ВОВ. Его воздвигли по инициативе Валентины Пашковой в паре километров от села. Он возвышается над огромным пространством 20-летних сосен-подростков. В конце девяностых здесь выгорели сотни га леса, и лесоводы потратили немало сил, чтобы на этой территории снова росли деревья.

Мемориал в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Мемориал в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лесовосстановление в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru Лесовосстановление в Северке Ключевского района. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Александр Гоф,

исполнительный директор компании «Лес Сервис» ( ЛХК «Алтайлес»):