Горы Алтая могут потерять статус объектов всемирного наследия

В 2020 году Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО рассмотрит пять самых проблемных российских объектов, в том числе «Золотые горы Алтая», сообщает Тайга.инфо.

Состояние объектов мирового значения вызывает опасения экологов. Среди угроз Алтаю эксперты выделают возможную разработку месторождения золота в районе Телецкого озера.

Как считают экологи из Greenpeace, золотодобыча загрязнит реку Малый Калычак и само озеро. Власти не запретили добычу золота в охранной зоне, хотя эксперты ЮНЕСКО неоднократно предупреждали, что это плохо совместимо со статусом природного объекта всемирного наследия.

Кроме того, берега Телецкого озера стали лакомым куском для инвесторов, которые строят там несколько туркомплексов. Их нужно согласовывать с ЮНЕСКО, но власти считают, что строительство ведется за пределами объекта всемирного наследия.

Строительство частных домов также ставит под угрозу судьбу Алтая. Например, на территории природного парка «Белуха» расположены частные владения.

Похожая ситуация на Байкале. Эксперты ЮНЕСКО уже собирают информацию о стройках вблизи этого объекта всемирного наследия.