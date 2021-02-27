Горько! О благоприятных и нежелательных датах для свадеб рассказала астролог

Для будущей семейной жизни крайне важна дата регистрации брака, а не венчания или торжества в ресторане.

Астролог категорически не рекомендует назначать свадьбу в дни затмений и в даты, близкие к ним.

«Это серьезно сокращает жизнь брака: в 3,5 раза чаще приводит к разводу! Затмение всегда приносит неожиданности. И если вы регистрируете брак, будьте готовы, что ваши планы просто сметет», — предостерегла Володина на своем YouTube-канале.

Даты

По мнению эксперта, максимально положительными периодами для свадьбы в 2021 году являются отрезки с конца февраля по 21 марта, с 15 апреля по 8 мая, а также с 16 августа по 10 сентября, пишет «Росбалт».

Телеведущая также рассказала, в какие дни в этом году лучше не заключать браки. Это 26 мая, 10 июня, 19 ноября и 4 декабря. И Володина призвала в целом отказаться от свадеб в мае. Наверное, чтобы «не маяться».