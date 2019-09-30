Горьковский автозавод отмечает 25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель»

Компания АлтайГАЗавтосервис -единственный официальный дилер в Алтайском крае отметила этот знаменательный день в кругу своих партнеров и клиентов.

Были представлены как уже зарекомендовавшие себя модели ГАЗ, так и новинки 2019 года.

Новейшей моделью в семействе «ГАЗель NEXT» стали грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 т, продажи которых стартовали в 2019 году.

Концепцией мероприятия GAZDAY был слоган #Управляй, будь то управление автомобилем (тест-драйв), управление своим бизнесом, управление активности на мероприятии.

Гости могли #Управлять квадрокоптером — для этого был организован специальный мастер-класс, #Управлять на мини-треке автогонками, #Управлять своим временем, настраивая баланс между развлекательной и деловой составляющей, комбинируя активности.

Всех гостей ждал блинный бар, конкурсы, призы и подарки. Трое счастливчиков выиграли сертификаты на 30 000 рублей на покупку новой ГАЗели, остальные получили сертификаты на техническое обслуживание своего автомобиля ГАЗ.

Напоминаем, что наш автоцентр является единственным ОФИЦИАЛЬНЫМ дилером ГАЗ в Алтайском крае.

Автоцентр ГАЗ Южный ул. Белинского 20 (п. Южный) Тел:. 8 (3852) 222−931 Сайт: gaz-agas.ru

За эти годы на Горьковском автозаводе произведено более 2 млн машин. С начала продаж и по сегодняшний день «ГАЗель» является безусловным лидером в своем классе, занимая около 50% рынка легких коммерческих автомобилей в России. За эти годы машина стала настолько популярной, что именем «ГАЗель» в России часто называют весь класс легких коммерческих автомобилей.

За прошедшие годы автомобиль прошел полную смену поколений. В ходе изменений неизменными оставались лучшие черты бренда «ГАЗель»: практичность, функциональность, лучшая стоимость владения в своем классе, надежная рамная конструкция, приспособленность к интенсивной эксплуатации и существенный ценовой отрыв от конкурентов.

25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель». Архив АГАС.

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает две линейки семейства «ГАЗель»: автомобили «ГАЗель БИЗНЕС» и «ГАЗель NEXT», которые представляют полный спектр легких коммерческих автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок, для нужд малого и среднего бизнеса, строительства и коммунального хозяйства, фермерских хозяйств, медицинских, образовательных, социальных учреждений. Самой популярной моделью на рынке коммерческого транспорта является автомобиль нового поколения — «ГАЗель NEXT», серийное производство которой началось в апреле 2013 года. Новая модель быстро завоевала доверие и уважение профессионалов, получив самые престижные российские автомобильные премии: «Лучший коммерческий автомобиль в России», «Автомобиль года в России», «ТОП-5 Авто».

Практичная и недорогая «ГАЗель» не имела аналогов в России и позволила обновить транспортный парк страны на этапе перехода к рыночной экономике. «ГАЗель» дала мощный импульс развитию отечественного малого и среднего бизнеса, позволила решить проблему городских пассажироперевозок, обновить парки медицинских учреждений. В крупных и малых городах, в мегаполисах и в сельских поселениях, на федеральных трассах и на бездорожье — по всей России и в странах СНГ «ГАЗель» стала универсальной машиной для бизнеса, здравоохранения, коммунального хозяйства, городских и социальных пассажироперевозок.

25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель». Архив АГАС.

Оптимальная грузоподъемность (1,5 тонны), исключительная маневренность, которая имеет большое значение в городских условиях, надежная рамная конструкция, возможность разнообразной планировки салона и установки огромного количества надстроек, оптимальная цена и быстрая окупаемость — слагаемые успеха автомобилей

производство принципиально нового автомобиля — «ГАЗели NEXT». В его конструкции сочетаются современные технические решения, высокий уровень активной и пассивной безопасности, отличная эргономика рабочего места водителя. Высокий ресурс, увеличенная до трех лет (или 150 тыс. км.) гарантия, самая низкая стоимость технического обслуживания, существенный ценовой отрыв от конкурентов обеспечили автомобилю лучшую стоимость владения в своем классе и сделали NEXT лучшим выбором для бизнеса и коммунального хозяйства. Среди технических особенностей нового автомобиля: независимая двухрычажная передняя подвеска, реечное рулевое управление, просторная кабина из оцинкованной стали, расширенная бортовая платформа.

25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель». Архив АГАС.

Работа над новыми моделями на Горьковском автозаводе продолжается в соответствии с актуальными тенденциями развития рынка. Вслед за бортовым грузовиком «ГАЗель NEXT» были выпущены грузопассажирская версия с двухрядной кабиной и каркасный автобус, цельнометаллический фургон и новые микроавтобусы в нескольких модификациях, сотни модификаций спецтехники для различных видов бизнеса, экспортные версии машин для различных рынков. Новейшей моделью в семействе «ГАЗель NEXT» стали грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 т, продажи которых стартовали в 2019 году.

25 лет серийного производства автомобиля «ГАЗель». Архив АГАС.

Автомобилям «ГАЗель» нет равных в своем сегменте по количеству модификаций и вариантов спецтехники, среди которых — грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Единственный среди отечественных и представленных на российском рынке зарубежных производителей, ГАЗ серийно производит автомобили с 4 типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).