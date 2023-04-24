24 апреля
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Жизнь

Горные офицеры и комсомолки. Как прошла «Библионочь» в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Все смешалось в библиотеке Шишкова. 21 апреля здесь прошла Библионочь. Главная тема вечера 135-летний юбилей учреждения. Гостей встречали музыкальными хитами прошлых эпох и знакомили с историей главной библиотеки региона в увлекательных мастер-классах. Как это было — покажем в нашем фоторепортаже.

Библионочь 2023.
Библионочь 2023.
Ирина Пергаева

Программа началась с «Бала горных офицеров». Студия старинного танца «Северная сторона» продемонстрировала, как проводила досуг интеллигенция XIX века. После — к танцам смогли присоединиться все желающие.

На различных локациях работали фотозоны с приветом из прошлого, проводили лекции, игры, поэтические баттлы, творческие встречи с «литературными резидентами» нынешнего века и выступления молодых артистов.

Проходили мастер-классы по леттерингу, каллиграфии острым пером, изготовлению китайских подарочных конвертов, керамике. Также посетители смогли испытать себя, погрузившись в профессию библиотекаря.

Гости вечера приняли участие в книгообмене, а также в особой акции, которую проводят только в юбилейный год — «Книга в дар».

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