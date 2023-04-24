Программа началась с «Бала горных офицеров». Студия старинного танца «Северная сторона» продемонстрировала, как проводила досуг интеллигенция XIX века. После — к танцам смогли присоединиться все желающие.
На различных локациях работали фотозоны с приветом из прошлого, проводили лекции, игры, поэтические баттлы, творческие встречи с «литературными резидентами» нынешнего века и выступления молодых артистов.
Проходили мастер-классы по леттерингу, каллиграфии острым пером, изготовлению китайских подарочных конвертов, керамике. Также посетители смогли испытать себя, погрузившись в профессию библиотекаря.
Гости вечера приняли участие в книгообмене, а также в особой акции, которую проводят только в юбилейный год — «Книга в дар».