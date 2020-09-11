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Жизнь

Горное село на Алтае завалило сентябрьским снегом

10 сентября в селе Ташанта Республики Алтай прошел сильнейший снегопад с метелью. Видео разбушевавшейся непогоды местные жители выкладывают в соцсети.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», первый снег, покрывший улицы и дома, растаял спустя несколько часов. Пользователи соцсетей рассказали, что видели снег и в других районах республики, правда, не в таком количестве.

В Алтайском крае пока все спокойно, снега не ожидается. Но регион оказался в плену «температурных качелей». Разница ночных и дневных температур ощущается все сильнее.

Если минувшей ночью местами в регионе были заморозки, то днем, напротив, температуры пойдут вверх по сравнению с началом недели. Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, дневные температуры в крае в пятницу, 11 сентября, составят +15…+20 градусов.

Местами ожидаются дожди. Ветер будет северо-западным, 4 — 9 метров в секунду.

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