Горное село на Алтае завалило сентябрьским снегом

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», первый снег, покрывший улицы и дома, растаял спустя несколько часов. Пользователи соцсетей рассказали, что видели снег и в других районах республики, правда, не в таком количестве.
В Алтайском крае пока все спокойно, снега не ожидается. Но регион оказался в плену «температурных качелей». Разница ночных и дневных температур ощущается все сильнее.
Если минувшей ночью местами в регионе были заморозки, то днем, напротив, температуры пойдут вверх по сравнению с началом недели. Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, дневные температуры в крае в пятницу, 11 сентября, составят +15…+20 градусов.
Местами ожидаются дожди. Ветер будет северо-западным, 4 — 9 метров в секунду.