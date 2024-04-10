10 апреля
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Жизнь

Горнолыжки Алтая вошли в рейтинг курортов, где эстремалы провели сезон

Аналитики провели исследование прошедшего горнолыжного сезона и указали наиболее популярные места в России.

Ольга Бузова на Алтае.
Ольга Бузова на Алтае.
Telegram-канал Ольги Бузовой

Первое место за прошедший горнолыжный сезон по популярности у россиян заняла Красная Поляна, пишет Газета.Ru.

На втором месте оказался Архыз, а замыкает тройку лидеров Эльбрус.

Также среди любителей экстремального спорта в почете Шерегеш.

Не обошли горнолыжники вниманием Белокуриху и горнолыжку «Манжерок» на Алтае.

Ранее российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.

На курорте «Манжерок» построили пятизвездочный отель, который активно пользуется спросом. Недавно на этом же месте отдыхала Ксения Бородина.

Ольга Бузова отметила, что до последнего не верила в то, что поездка состоится и о ней знали только самые близкие.

Телеведущая не рассказала, где именно отдыхает, но предложила подписчикам угадать его. Это было легко, ведь пейзажи не спутать.

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