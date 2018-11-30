«Город должен быть чистым»: Дугин остался недоволен уборкой снега и кашей на дорогах в Барнауле

Ситуацию обсудили на оперативном совещании. Сергей Дугин обратил внимание на шквал негативных комментариев об уборке снега и потребовал усилить меры по расчистке городских улиц и дворов.

Из-за ухудшения погоды глава города поручил задействовать всю дорожную технику, чтобы до похолодания успеть убрать снежную кашу с проезжей части. При необходимости — привлечь дополнительные единицы спецтехники. Особое внимание уделить расчистке подъездов к социальным учреждениям, подходов к пешеходным переходам, остановок. При уборке снега с проезжей части не допускать ее сужения, — отмечают в мэрии.

Главам районов напомнили о состоянии межквартальных проездов, которые очищают подрядные организации в соответствии с муниципальными контрактами.

Сергей Дугин также поручил взять на особый контроль работу управляющих организаций по расчистки и противогололедной обработки дворов, своевременной уборки снега, наледи и сосулек с крыш.

Несмотря на все погодные капризы, нехватку техники и рабочих, город должен быть чистым, — сказал Сергей Дугин.

В ближайшие выходные глава города запланировал повторный объезд Барнаула, чтобы проверить, как выполнены поручения.