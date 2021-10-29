Город готов к борьбе со снегом. В мэрии обсудили, как будут очищать барнаульские дороги и улицы зимой

Вопрос содержания улично-дорожной сети города в зимний период обсудили в администрации Барнаула. Профильное совещание, участие в котором приняли руководители дорожных служб и профильных комитетов администрации, а также главы пяти районов Барнаула, провел глава краевой столицы Вячеслав Франк.

По словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, бюджетом города на зимнее содержание уличной дорожной сети предусмотрено более 350 млн рублей.

Площадь убираемой дорожной сети силами МБУ «Автодорстрой» Барнаула составляет более 7,1 млн кв.м. дорог. Это более 1200 улиц в черте города, дорог на поселковых и сельских территориях.

На содержании МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула находится еще 87 объектов благоустройства — зеленые зоны, парки, скверы.

Профильное совещание. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Складировать убранный снег будут на девяти площадках. В целях беспрепятственной работы снегоуборочной техники с 8 ноября в Барнауле вводится запрет на остановку и стоянку транспортных средств на 17 участках улично-дорожной сети города. Данное ограничение будет действовать преимущественно в ночное время.

Андрей Курышин,

руководитель МБУ «Автодорстрой г. Барнаула»:

— Предприятие готово к прохождению зимнего периода. МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула укомплектовано 248 единицами техники. В полном объеме заготовлено песчано-соляная смесь. Технический парк ежегодно пополняется. В 2020 году приобретено 25 единиц техники на сумму 89 млн рублей, в 2021 году — 4 единицы техники передано Правительством Алтайского края. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на приобретение 12 единиц техники на сумму 102,7 млн рублей за счет средств городского бюджета.

Важно отметить, что вся техника оснащена системой ГЛОНАСС для контроля над ее передвижением, работой и использованием топлива. В краевой столице в смену может работать до 190 единиц техники «Автодорстроя» и до 250 единиц — в сутки.

При этом Антон Шеломенцев предложил оснастить системой ГЛОНАСС и технику МУП «Благоустройство и озеленение», чтобы ее работа также отображалась на интерактивной карте.

Профильное совещание. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

По словам главы городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП «Благоустройство и озеленение» обновляет дорожную технику.

В этом году автопарк предприятия пополнился тремя единицами техники на сумму 9,2 млн рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на приобретение еще 14 единиц.

Андрей Курышин, в свою очередь, отметил, что в результате закупки новых машин общий износ техники МБУ «Автодорстрой» удалось снизить.

В то же время количества техники все еще недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности краевой столицы в рамках зимнего содержания дорожной сети. В этой связи в зависимости от погодных условий может снижаться кратность уборки городских улиц.

Глава Барнаула Вячеслав Франк на совещании подчеркнул, что парк спецтехники в городе обновляется ежегодно и планомерно.

Профильное совещание. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

— В этом нас активно поддерживает правительство Алтайского края и губернатор Виктор Томенко. Остается на контроле проблема укомплектованности штата дорожного предприятия специалистами. Прошу рассмотреть вопрос о повышении заработной платы сотрудников «Автодорстроя», чтобы улучшить укомплектованность предприятия кадрами, — сказал городской голова.

Также Вячеслав Франк обратил внимание участников совещания на то, что в минувшую зиму жители города часто обращались с жалобами на недостаточную уборку тротуаров. Этому вопросу он поручил уделить особое внимание.

Профильное совещание. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Отметим, что на содержании МБУ «Автодорстрой» находится около 120 тротуаров и 11 лестничных маршей, более 690 остановок общественного транспорта. По словам руководителя предприятия, в каждом ДЭУ будет работать бригада, закрепленная за тротуарами районов города. Пешеходные дорожки будет чистить и техника, в том числе недавно приобретенная — в смену до 25 единиц.

Что касается уборки внутриквартальных проездов в городе, то с 1 января эти полномочия закрепляются за районными администрациями Барнаула. Всего в городе 112 внутриквартальных проездов — это около 25 км.