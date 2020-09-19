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Город мастеров. Как алтайские ремесленники подарили барнаульцам праздник в день 290-летия краевой столицы

Улица Мало-Тобольская 19 сентября, в День города, превратилась в настоящий город мастеров. На «Барнаульском Арбате» с самого утра была организована праздничная площадка, где городские ремесленники выставили на обозрение жителей краевой столицы плоды своего творчества.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Ежегодно изделия барнаульских мастеров вызывают большой интерес у горожан. Не стал исключением и этот День города. Барнаульцы потянулись на улицу Мало-Тобольскую с самого утра и невзирая на пасмурную погоду.

«Мы так рады показать барнаульцам наши изделия. Прекрасно, что сегодня есть такая возможность — вместе с другими мастерами удивить и продемонстрировать всем землякам плоды нашей работы», — рассказывают в один голос участники праздничной площадки.

Любой горожанин имел возможность лично оценить мастерство барнаульских ремесленников, сфотографировать и прикоснуться к сувенирам, а при желании и приобрести.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Также для горожан были организованы многочисленные мастер-классы. Занятие по душе в «Городе мастеров» мог найти себе любитель любого материала — дерева, металла, керамики, камня.

Сами барнаульские ремесленники охотно общались с барнаульцами, рассказывали о том, как рождается то или иное изделие, фотографировались с земляками и поздравляли их с 290-летием города.

Не обошелся праздник на улице Мало-Тобольской и без высоких гостей. Праздничную площадку на «Барнаульском Арбате» посетили губернатор Виктор Томенко, спикер Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель городской Думы Галина Буевич.

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

До этого первые лица города и края уже посетили фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» и спортивный праздник на площади Советов, после чего пешком направились на Мало-Тобольскую.

Здесь губернатор и градоначальник пообщались с мастерами и горожанами, которые поделились впечатлениями от программы празднования юбилея краевой столицы.

Также Вячеслав Франк и Виктор Томенко с интересом посмотрели сувенирную продукцию и стенды, представленные городскими предприятиями и культурными учреждениями.

До этого первые лица края и города выступили с обращениями ко всем жителям краевого центра и поздравили их с 290-летием Барнаула.

Так, Виктор Томенко и Алекснадр Романенко отметили:

Дорогие барнаульцы и гости краевой столицы! Поздравляем вас с Днем города!

В этом году Барнаулу исполняется 290 лет. Сегодня наша столица — это город с богатейшей историей и в то же время современный, развивающийся культурный и экономический центр региона. Уютные скверы соседствуют с яркими детскими площадками, а деловые центры — с памятниками архитектуры.

Барнаульцы чтят свое историческое прошлое и заботятся о будущем родного города. В столице региона появляются новые школы и детские сады, строятся поликлиники и жилые комплексы, идет реконструкция объектов культуры и спорта, более комфортными становятся дороги и парки.

День города у нас всегда проходит в теплой душевной обстановке. Уверены, что и в этом году у барнаульцев и гостей региона будет возможность поздравить друг друга с юбилеем краевой столицы, хорошо провести время.

Мы поздравляем всех с Днем города! Желаем счастья и здоровья, любви и радости, удачи и благополучия всем, кто любит Барнаул! Процветания и долголетия родному городу! С праздником!

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк, в свою очередь, также обратился к барнаульцам:

Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости Барнаула! Примите искренние поздравления с 290-летием нашего любимого города!

Знаменательно, что юбилей нашего любимого города мы отмечаем в Год 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи барнаульцев защищали Родину от врага на фронте. В тылу, на пределе человеческих сил, наши земляки обеспечивали армию техникой, боеприпасами, обмундированием. Наш долг сохранить и передать следующим поколениям память о трудовом подвиге барнаульских предприятий и тружеников. Я уверен, что Барнаул достоин присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Мы получили поддержку барнаульцев, Губернатора Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, будем и дальше двигаться к намеченной цели.

В этом году коронавирус внес коррективы во все сферы нашей жизни. Хочу отметить героизм и профессионализм врачей, которые круглосуточно сохраняют жизнь и здоровье горожан. Особой благодарности заслуживают учителя, которые в кратчайшие сроки перестроились на новый формат работы. Специалистам многих служб, предприятий и ведомств пришлось трудиться в непростых условиях. Совместными усилиями, ответственным отношением мы смогли преодолеть эту ситуацию.

Город живет и развивается благодаря вам, дорогие земляки. Вы своим трудом, талантом, энергией вносите неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуете динамичному движению вперёд. Строятся новые жилые кварталы, школы и детские сады, благоустраиваются дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и инженерные коммуникации.

Многие поколения горожан создавали облик и прославляли имя города. Барнаул хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. По традиции присвоены звания «Почетный гражданин города Барнаула» и вручены памятные знаки «За заслуги в развитии города Барнаула». Уверен, что и будущие поколение впишет в историю города новые яркие строки.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов! С праздником! С Днем города!

Галина Буевич.
Галина Буевич.
Пресс-центр БГД.

Галина Буевич от лица гордумы отметила:

Дорогие барнаульцы! От депутатов Барнаульской городской Думы примите самые сердечные поздравления с Днем города!

Этот год для Барнаула особенный — юбилейный. Краевой столице исполняется 290 лет!

Бесценными богатствами обладает наш родной город — славной историей, уникальной культурой, прекрасной природой, развивающейся экономикой и, самое главное, людьми, благодаря которым Барнаул динамично движется вперед.

Энергичность, талант, усердие, неравнодушие — это те качества барнаульцев, которые помогают им ежедневно добиваться новых высот и вносить свой вклад в развитие любимого города.

От всей души мы благодарим тех, кто сегодня отдает часть своей души труду в различных сферах жизни Барнаула. Особую признательность выражаем ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия. С надеждой мы смотрим на молодое поколение и гордимся каждым их достижением.

Благодаря каждому из вас, уважаемые горожане, город растет, становится краше, уютнее, комфортнее!

Желаем Барнаулу дальнейшего развития, а вам, наши земляки, — крепкого здоровья, счастья, успехов в плодотворной и созидательной работе на благо краевой столицы!

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