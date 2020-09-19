Город мастеров. Как алтайские ремесленники подарили барнаульцам праздник в день 290-летия краевой столицы

Улица Мало-Тобольская 19 сентября, в День города, превратилась в настоящий город мастеров. На «Барнаульском Арбате» с самого утра была организована праздничная площадка, где городские ремесленники выставили на обозрение жителей краевой столицы плоды своего творчества.

Ежегодно изделия барнаульских мастеров вызывают большой интерес у горожан. Не стал исключением и этот День города. Барнаульцы потянулись на улицу Мало-Тобольскую с самого утра и невзирая на пасмурную погоду.

«Мы так рады показать барнаульцам наши изделия. Прекрасно, что сегодня есть такая возможность — вместе с другими мастерами удивить и продемонстрировать всем землякам плоды нашей работы», — рассказывают в один голос участники праздничной площадки.

Любой горожанин имел возможность лично оценить мастерство барнаульских ремесленников, сфотографировать и прикоснуться к сувенирам, а при желании и приобрести.

Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Также для горожан были организованы многочисленные мастер-классы. Занятие по душе в «Городе мастеров» мог найти себе любитель любого материала — дерева, металла, керамики, камня.

Сами барнаульские ремесленники охотно общались с барнаульцами, рассказывали о том, как рождается то или иное изделие, фотографировались с земляками и поздравляли их с 290-летием города.

Не обошелся праздник на улице Мало-Тобольской и без высоких гостей. Праздничную площадку на «Барнаульском Арбате» посетили губернатор Виктор Томенко, спикер Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк и председатель городской Думы Галина Буевич.

Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

До этого первые лица города и края уже посетили фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» и спортивный праздник на площади Советов, после чего пешком направились на Мало-Тобольскую.

Здесь губернатор и градоначальник пообщались с мастерами и горожанами, которые поделились впечатлениями от программы празднования юбилея краевой столицы.

Также Вячеслав Франк и Виктор Томенко с интересом посмотрели сувенирную продукцию и стенды, представленные городскими предприятиями и культурными учреждениями.

До этого первые лица края и города выступили с обращениями ко всем жителям краевого центра и поздравили их с 290-летием Барнаула.



Так, Виктор Томенко и Алекснадр Романенко отметили:

Дорогие барнаульцы и гости краевой столицы! Поздравляем вас с Днем города! В этом году Барнаулу исполняется 290 лет. Сегодня наша столица — это город с богатейшей историей и в то же время современный, развивающийся культурный и экономический центр региона. Уютные скверы соседствуют с яркими детскими площадками, а деловые центры — с памятниками архитектуры. Барнаульцы чтят свое историческое прошлое и заботятся о будущем родного города. В столице региона появляются новые школы и детские сады, строятся поликлиники и жилые комплексы, идет реконструкция объектов культуры и спорта, более комфортными становятся дороги и парки. День города у нас всегда проходит в теплой душевной обстановке. Уверены, что и в этом году у барнаульцев и гостей региона будет возможность поздравить друг друга с юбилеем краевой столицы, хорошо провести время. Мы поздравляем всех с Днем города! Желаем счастья и здоровья, любви и радости, удачи и благополучия всем, кто любит Барнаул! Процветания и долголетия родному городу! С праздником!

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк, в свою очередь, также обратился к барнаульцам:

Дорогие друзья! Уважаемые жители и гости Барнаула! Примите искренние поздравления с 290-летием нашего любимого города! Знаменательно, что юбилей нашего любимого города мы отмечаем в Год 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи барнаульцев защищали Родину от врага на фронте. В тылу, на пределе человеческих сил, наши земляки обеспечивали армию техникой, боеприпасами, обмундированием. Наш долг сохранить и передать следующим поколениям память о трудовом подвиге барнаульских предприятий и тружеников. Я уверен, что Барнаул достоин присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Мы получили поддержку барнаульцев, Губернатора Алтайского края и Алтайского краевого Законодательного Собрания, будем и дальше двигаться к намеченной цели. В этом году коронавирус внес коррективы во все сферы нашей жизни. Хочу отметить героизм и профессионализм врачей, которые круглосуточно сохраняют жизнь и здоровье горожан. Особой благодарности заслуживают учителя, которые в кратчайшие сроки перестроились на новый формат работы. Специалистам многих служб, предприятий и ведомств пришлось трудиться в непростых условиях. Совместными усилиями, ответственным отношением мы смогли преодолеть эту ситуацию. Город живет и развивается благодаря вам, дорогие земляки. Вы своим трудом, талантом, энергией вносите неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала краевой столицы, способствуете динамичному движению вперёд. Строятся новые жилые кварталы, школы и детские сады, благоустраиваются дворы и общественные пространства, ремонтируются дороги и инженерные коммуникации. Многие поколения горожан создавали облик и прославляли имя города. Барнаул хранит память о своих знаменитых и выдающихся жителях. По традиции присвоены звания «Почетный гражданин города Барнаула» и вручены памятные знаки «За заслуги в развитии города Барнаула». Уверен, что и будущие поколение впишет в историю города новые яркие строки. Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов! С праздником! С Днем города!

Галина Буевич. Пресс-центр БГД.

Галина Буевич от лица гордумы отметила: