Город под ледяным одеялом. Фоторепортаж с застывших улиц Барнаула

На деревьях, проводах, крышах сейчас можно наблюдать ледяные шапки. Не самая благоприятная ситуация после возвращения зимней погоды — на городских дорогах.
Напомним, что погода сказалась 10 февраля и на работе барнаульского аэропорта. Из-за тяжелого и мокрого снега воздушная гавань не могла принять самолеты. Также произошла задержка с вылетом нескольких рейсов.
К концу сегодняшнего дня в Барнауле ожидается похолодание. Поэтому горожанам следует не забывать о мерах предосторожности в связи с такой нестабильной погодой.