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Жизнь

Город под ледяным одеялом. Фоторепортаж с застывших улиц Барнаула

Зима вернулась в Барнаул после нескольких дней сильной оттепели — утром 10 февраля после ночного снегопада улицы краевой столицы буквально застыли.

Барнаул в снегу.
Барнаул в снегу.
Анна Зайкова.

На деревьях, проводах, крышах сейчас можно наблюдать ледяные шапки. Не самая благоприятная ситуация после возвращения зимней погоды — на городских дорогах.

Напомним, что погода сказалась 10 февраля и на работе барнаульского аэропорта. Из-за тяжелого и мокрого снега воздушная гавань не могла принять самолеты. Также произошла задержка с вылетом нескольких рейсов.

К концу сегодняшнего дня в Барнауле ожидается похолодание. Поэтому горожанам следует не забывать о мерах предосторожности в связи с такой нестабильной погодой.

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