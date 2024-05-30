«Город профессий», забег, призы ждут юных барнаульцев на Зелёном Марафоне 1 июня

В День защиты детей, 1 июня, в Барнауле на лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова, 140) пройдёт Зелёный Марафон. В 11-й раз организованный Сбером спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится более чем в 60 городах России. На празднике спорта и доброты в Барнауле подготовлена насыщенная программа. Больше всего сюрпризов ожидает меленьких посетителей.

В спортивной части состоятся забег на 4,2 км и детская дистанция, скандинавская ходьба. Победители забегов получат призы и подарки от Сбера и партнёров: спортивные товары, сертификаты на услуги и множество других полезных вещей. Главный приз в забеге на 4,2 км – велосипед. А все участники детских забегов получат медали со СберКотом.

В этом году впервые на Зелёном Марафоне в Барнауле для юных участников будет работать интерактивная площадка «Город профессий», где ребята смогут познакомиться с профессиями врача, полицейского, спасателя, автослесаря, повара, журналиста, мультипликатора, инкассатора и др. О своём любимом деле гостям «Города профессий» расскажут компании и организации города и края в формате мастер-классов, викторин, открытых уроков и других увлекательных активностей. Те ребята, которые будут прилежными учениками и посетят большое число станций, получат памятные сувениры.

В рамках развлекательной программы на сцене пройдут конкурсы и викторины, а ещё посетители продемонстрируют свои ловкость и силу в спортивных батлах.

Доехать на площадку Зелёного Марафона можно будет на бесплатном трансфере:

От автоцентра АНТ (Павловский тракт, 251д) до лыжной базы «Локомотив» автобусы будут отправляться каждые полчаса с 10:00 до 12:00. Обратно до автоцентра можно будет уехать в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:30, 14:30. Ориентир – волонтёр с флагом Зелёного Марафона.

Также отправиться на праздник на бесплатном трансфере можно будет от парковки напротив ТЦ «Поместье» (площадь Свободы, 6). На Зелёный Марафон отсюда пойдут рейсы в 9:30 и 11:30, обратно – в 10:30, 12:30. Ориентироваться нужно на волонтёра с флагом Зелёного Марафона.

Начало праздника – в 10:00. Подробная программа размещена на сайте Зелёного Марафона.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные на площадках мероприятия и взносы на благотворительной платформе СберВместе, направят в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» для организации специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

Сергей Скворцов,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбера:

Зелёный Марафон – не просто спортивный праздник, это масштабный фестиваль для всей семьи, людей с разным уровнем спортивной подготовки. Он насыщен интересными мероприятиями. В этом году дети проведут время на площадке в Барнауле с большой пользой. Они познакомятся с самыми разными профессиями. Я признателен партнёрам, которые активно поддержали нас в организации этой интерактивной локации. Программа получались интересная, и я приглашаю всех на Зелёный Марафон, чтобы поучаствовать в забеге, присоединиться к благотворительной акции и просто хорошо отдохнуть всей семьёй, с друзьями и коллегами.

Федеральный партнёр Зелёного Марафона 2024 – СберСтрахование.

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