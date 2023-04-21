Город в деталях. В Барнауле работает эффектная выставка, на которую можно прийти с лупой

Масштаб и детали
Николай Зайков — профессор, член Союза художников России привык работать масштабно. На его крупноформатных работах карандашные рисунки со множеством деталей появляются на больших цветовых полях. Мастеру особенно интересно, как человек взаимодействует с миром — предметным и внутренним.
Его ученики совмещают академический рисунок и экспериментальные методы: они не боятся использовать разные материалы и техники в одном произведении и стремятся к необычным ракурсам.
Любимая тема творчества — подробный городской и архитектурный пейзаж. Это дотошные художники-архитекторы, которые собирают действительность из хаотичных деталей — как конструктор.
Прошлое и будущее
Авторы выставки работают в разных временных плоскостях — не всех привлекает «современное». Например, молодой автор и доцент АлтГТУ Иван Быков часто отражает в своих произведениях остатки прошлого.
Старинные здания и памятники архитектуры с их облупившейся штукатуркой на фасадах, протекшими крышами и раскрошенной кирпичной кладкой прописываются в мельчайших деталях. С большой любовью и сочувствием. Таким показом увядающей красоты Быков призывает к охране пока еще живой (точнее, выживающей) истории.
Уходящее время отражено и в ностальгичных рисунках Нины Науман. В одной из своих работ в фотореалистичной манере она изображает руки старой женщины, которая буквально «вяжет» спицами избу. Она вплетает в полотно старое деревянное окно с резным наличником.
Удивительно, но эта работа вызывает как теплые, так и тревожные чувства. Будто эти руки принадлежат одной из Мойр, и она работает с нитью судьбы старого города. Думаешь — оборвется или нет?
И, наоборот, в далекое будущее уходит ученик Николая Зайкова дизайнер Валерий Немыкин. В своих работах он с архитектурной точностью выстраивает запутанные футуристические конструкции. При этом эти необыкновенные объекты умудряются навевать ностальгию — некоторые из них будто сошли со страниц советских научно-фантастических книг.
Баллончик и камень
Историю и массовую культуру в своих работах показывает и художник-аэрограф Николай Замятин. Одна из его масштабных картин хорошо знакома барнаульцам: корпус АлтГУ на ул. Димитрова, 66 украшает большой портрет Германа Титова в скафандре, «выходящего за рамки».
В строгой академической технике работает скульптор Александр Бувин. Мрамор или гранит в его руках превращаются в зверей, людей, символы — диапазон сюжетов широк. Но каждый его образ лаконичен и целостен.
Перечислять достоинство каждого мастера можно еще долго. Но лучше увидеть все самим.
Выставка работает в Художественном музее Алтайского края (ул. М. Горького, 16) до 14 мая. Стоимость билета — 30 рублей. 12+
Справка
Николай Зайков родился 5 марта 1978 года. Профессор, член Союза художников России. Преподает на кафедре изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна АлтГТУ с 2001 года.
В круг его единомышленников входят такие художники, как Иван Быков, Юрий Гребенщиков, Иван Ильющенко, Александр Гордиенко, Иван Мозговой, Александр Куркин, Надежда Чевычелова, Татьяна Ширбидова, Алексей Поляков и другие.