Городские стандарты на селе: губернатор осмотрел модернизированные школу и лицей в Ключевском районе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с министром образования и науки Максимом Костенко во время рабочей поездки по степным районам посетил учебные заведения в Ключевском районе. Губернатор оценил строительство трехэтажной пристройки к средней школе № 1 и то, как проходит учебный процесс в профессиональном лицее.

«Не форсируйте события»

В этом году в «Ключевской средней общеобразовательной школе № 1» сделали ремонт основного здания — заменили кровлю, утеплили стены, установили пластиковые окна, а также обновили водопровод и систему отопления.

Кроме того, в рамках краевой инвестиционной программы осуществляется строительство пристройки к школе, рассчитанной на 100 человек. Там будут расположены четыре учебных класса, актовый зал, столовая и медицинский кабинет.

Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края. Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Сейчас в школе обучается 500 ребят. Директор лицея Александр Горбатенко отметил, что пристройка даст новый импульс — старое здание не рассчитано на такое количество учеников.

Возводит пристрой компания «СУ БЗСК». Общая стоимость контракта составляет 104 млн рублей, и еще 6 млн потратят на закупку нового оборудования.

Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Александр Нормберг,

гендиректор подрядной организации:

Самый проблемный вопрос на данный момент — укладка резинового покрытия на школьном стадионе. В принципе, его можно уложить и в октябре — все зависит от погоды. Когда мы приступили к устройству фундамента, был высокий уровень грунтовых вод, поэтому порядка трех месяцев находились в простое. Сроки немного сдвинулись по объему и графику выполнения работ. Сейчас работы будем форсировать. Всю дорожку и стадион планируется сдать в октябре этого года.

Губернатор призвал строителей не гнаться за сроками сдачи объекта и заострил внимание на том, что все должно быть выполнено качественно.

Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если погода не позволит, то все, что делается на улице, может быть перенесено на лучшее время. Так лучше и сделать.

Вместе с тем, сам объект планируют сдать до 1 декабря этого года, а это значит, что уже в начале 2020-го школьники начнут заниматься в новом здании.

«Цель — повысить компетенции»

В «Ключевском лицее профессионального образования» обучаются ребята, которые мечтают стать механизаторами, поварами и управляющими сельской усадьбой. На данный момент — 344 студента. Это важный объект для края: лицей решает проблему кадров в сельскохозяйственной сфере.

Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края. Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края. Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Директор лицея Владимир Репкин продемонстрировал оборудование, на котором занимаются студенты. Один из тренажеров представляет собой специальный симулятор для тренировки навыков управления сельхозтехникой. Другой выглядит как кабина КамАЗа, внутри которого установлены специальные дисплеи, транслирующие заданное оператором изображение.

Также у лицея есть свои трактородром и автодром, отвечающие современным требованиям подготовки водителей.

Максим Костенко отметил, что в лицее обучаются профессиям, которые входят в топ-50 самых востребованных специальностей агропромышленного профиля Алтайского края и России.

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Некоторые из специальностей входят даже в систему WorldSkills, которая развивает профессиональное образование и рабочие специальности. Наши ребята участвуют не только в проектах регионального, но и федерального уровней. В 2018/19 учебном году в агропромышленные колледжи и лицеи была поставлена современная сельхозтехника на 300 млн рублей. Кроме того, ребята активно начинают сдавать экзамены не только в части теории, но и по эксплуатации техники, на которой они специализируются.

Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края. Модернизация школы и лицея в Ключевском районе. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

По словам министра, это позволяет существенно повысить практические компетенции выпускников, которые заканчивают обучение в агропромышленных лицеях и колледжах.

Губернатор пообщался с учащимися лицея, в том числе с Ильей Малачевым, который планирует стать фермером. Выбор профессии для Ильи не случаен — два поколения его семьи занимались сельским хозяйством.

Губернатор поддержал намерения Ильи и подвел итог встречи.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: