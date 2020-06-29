Гороскоп для фермеров Алтая: или будете плавать, как трактор в Оби, или лежать, как камбала в кустах смородины

Если бы в правительстве Алтайского края было министерство предсказаний по звездам (минпредпоз), то фермерский гороскоп на сезон-2020 выглядел бы вот так. Altapress.ru уверен, что небо поможет вам.

Овен. Двумя ногами упереться в твердость духа

Сезон приподнесет Овнам много приятных и неожиданных сюрпризов. Что бы вы не выращивали, будете смотреть на новый урожай, как на новые ворота в Белокуриху-3 — красиво, ярко, сочно, внезапно и до слез как неописуемо.

Овен-фермер. коллаж altapress.ru.

Однако, погрузившись с головой в фермерство, не забывайте о личной жизни. Близкие — это, конечно, не рапс, но также требуют постоянного внимания и защиты.

Если хотите избежать конфликтов на ровном, как помидорка, месте, постоянно держите в тонусе себя, родных и друзей. Займитесь йогой на поле широком, посетите стилиста, смените имидж — скиньте сермяжный кафтан и наденьте каракулевое пальто с высокими проймами. Иначе обрастете капустной молью и крестоцветными блошками.

Телец. Перепахать , не упахаться , снова пахать

Тельцы смогут добиться своих целей, если проявят выносливость и смекалку. По первому пункту сомнений нет, они легко утащят за собой воз с поклажей вместе с лебедем, раком и щукой — хоть на облака, хоть назад, хоть в воду. Могут весь день на тракторе пахать поле с корнями старой вишни, а к вечеру вспомнить о том, что забыли трактор завести.

Телец-фермер. коллаж altapress.ru.

Но в этом сезоне вам в целом придется рассчитывать только на свои силы, поэтому научитесь распределять их с умом.

С природной смекалкой могут возникнуть проблемы: сломалась лопата — возьми другую. Здесь вам не поможет «тайное оружие» — фермерская азбука выживания, написанная красным соком вишни с тех самых старых кустов.

Близнецы. Четыре руки лучше одной головы

Есть большая вероятность, что Близнецы окажутся в числе лидеров и авторитет их как фермера возрастет. Правда, если будете трудиться в кооперации. Пара человек в одном и том же общем деле — это лучше, чем «один среди редиса в поле воин».

Близнецы-фермеры. коллаж altapress.ru.

Чтобы найти сторонника, придется проявить не только организаторские способности. Не бойтесь! Надо обещать — обещайте, обмануть — обманывайте, сделать из крыжовника слона — делайте, надуйте или сдуйте.

Вдвоем легче преодолеть все трудности, спина к спине. Да и не скучно, занятие всегда найдете, например — картофелем кидаться. А если поссоритесь, начнете с разных сторон поля — не так весело, но и не менее эффективно.

Рак. Вперед можно двигаться и задом

Ракам следует ломать шаблоны и стереотипы. Попробуйте что-то сделать не так, как обычно. Например, вся техника пусть ездит по полю задом — и так 50 гектаров за день, если собираете урожай.

Рак-фермер. коллаж altapress.ru.

Вам определенно не хватает отчаянных поступков, которые сделают жизнь насыщенной и интересной. Сложно жить, если каждый год один и тот же вызов — сколько же тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби по итогам этого сезона?

Ровно столько, сколько тонн клеверованных куриц-несушек после обмолота посеют в инкубированную зябь! Прекращайте забивать голову старыми целями, найдите новый вызов, который захватит вас с головой, и тогда мир раздвинет тину и откроет другие возможности, но не забывайте про сачок.

Лев. Из кустов наблюдать , как все бегают вокруг

Львы будут максимально взвешенны и рациональны, или же их амбиции окажутся столь велики, что захочется объять необъятное — все, на что падает свет. И деревья, и водопой, и та гора, и тот сумрачный край.

Лев-фермер. коллаж altapress.ru.

В первом случае вы не «потеряете голову», даже если у соседа капуста вырастет размером с карету, когда у вас — урожай синих кочерыжек. Потому что лучше гусеница в руках, чем белая бабочка в небе. Но если взгляд упадет на чужое и вы не совладаете со львиной душой, обязательно накинетесь на соседские крепкие и пышные кусты томатов, как на антилопу, — рискуете получить копытцем в глаз.

Не забывайте: пусть иные ищут — что могут взять, но истиный король фермеров ищет то, что может дать.

Дева. Если навести красоту заранее , будет красиво

Девам в этом сезоне, возможно, будет не хватать логики, поэтому необходимо трезво оценивать не только желания, но и возможности. «Я красотою своей уберу все с полей!» — так не получится.

Дева-фермер. коллаж altapress.ru.

Поэтому заранее проверьте свой технопарк. Чтобы не получилось так, что от комбайна, когда он потребуется, целым окажется только корпус — внутри него или с местными кошками от дождя прятаться, или с друзьями в домино играть на часть урожая.

А трактор свиньи съели! Конечно, можно поставить корпус комбайна на телегу, но лошадь будет против — ей наплевать даже на крупные перемены на государственном уровне, не говоря уже о поспешных исправлениях ваших оплошностей.

Весы. Идеи есть и на килограмм , и на грамм

Весам необходимо научиться держать баланс между движением и покоем. Трудно поднимать целину, когда в душе вы фермер-двадцатипятитысячник и каждое морковное семя у вас выдают под запись, а вокруг скрытые враги — кулаки и подкулачники, которые не понимают преимущества жизни на земле и постоянно втираются в доверие, чтобы однажды пустить ваше дело под откос.

Весы-фермеры. коллаж altapress.ru.

Попытайтесь трудиться по принципу богомола: покой — когда на вас пристально смотрят, движение — когда «око Саурона» отвернулось.

Тогда притеснители сами придут к вам со всем своим имуществом. В противном же случае вам «откусят голову» — рискуете тем, что ваше общее хозяйство станет чьим-то единоличным.

Скорпион. Есть много полос , но мало вариантов

У Скорпионов сезон будет полосатым, как алтайский арбуз. Желтую полосу то и дело сменяет зеленая — на смену засохшим кабачкам придут рекорды по сбору баклажанов.

Скорпион-фермер. коллаж altapress.ru.

Красная полоса — неожиданные звонки, раскрывающие новые перспективы. Фиолетовая полоса — приятные романтические переживания по поводу иных горизонтов. Синяя полоса — договоренности на судьбоносные встречи. Черная полоса — оказывается, звонили перекупщики.

И белая полоса, которая посередине окаймляет алтайский арбуз, — у вас масса фермерских талантов, не зарывайте их в землю. И не стоит торопиться, принимая какое-либо решение.

Стрелец. Неудачен не каждый выстрел не в цель

Стрельцы в подвешенном состоянии. С одной стороны — имеют шансы собрать хороший урожай, с другой — не имеют.

Стрелец-фермер. коллаж altapress.ru.

Если не получится, попробуйте «настрелять» у соседей вокруг. Попросите немного слева, попросите немного справа, и вот уже самосвал со свеклой стоит у забора трудового народа — коллективизм может и убили на бумаге как принцип организации взаимоотношений, но в душе у нашего человека его не вытравить даже «Машенькой».

И сверху, кстати, тоже заранее немного попросите, но только чуть-чуть. Время такое — можно надеяться или на себя и друзей, или на кредиты, или на внимание Бога, так что вашу просьбу, если она скромная, в небесной канцелярии вполне могут зарегистрировать. Но и сами не оплошайте — помолитесь, перекреститесь, возьмите вилы и бегите на поле вредителей гонять.

Козерог. Труд из яблока может сделать грушу

Козероги отличаются упорством — они не сбавляют выбранный темп и смело идут вперед. Это фермеры из категории «если не успели собрать виноград осенью, то поставим комбайн на лыжи и к декабрю соберем урожай изюма».

Козерог-фермер. коллаж altapress.ru.

Предстоящий сезон может полностью изменить ваше представление о жизни. Все пойдет вам в руки, кроме колорадских жуков — они принципиальные и в судьбу не верят.

Яблоки — по девять мешков с каждого дерева, даже если будете собирать их тяпкой. Картофель — с каждой сотки тонна, а при должной сноровке еще и по 18 ведер апельсинов накопаете. Пшеница — по два пуда с каждого колоска. А гречиха вырастет настолько красивой, что простят даже цену рубль за зернышко.

Водолей. Чтобы урожай не впитался в землю

Водолеям не стоит надеяться только на везение, придется потрудиться с упреждением на будущее. Сложно рассчитывать на хоть сколько-то достойный урожай, если все лето ни капли дождя, ни сантиметра удобрений. И нет запасов «на всякий пожарный».

Водолей-фермер. коллаж altapress.ru.

Как минимум, два табельных озера всегда должны быть под рукой: одно — с причалом и веревочкой, другое — с банькой и утками. Нет ничего лучше, чем после тяжелого, от зари до зари трудового дня распаренным прыгнуть в стаю уток. И при этом самому не «крякнуть».

Пополните запасы карбамида и сульфата калия. Если останутся деньги, докупите к причалу лодку и привяжите ее веревочкой — инвестируйте средства в собственные эмоции.

Рыбы. И селедка может стать горбатым китом

У Рыб могут появиться мысли все бросить и по-другому начать свою жизнь. Но помните: либо будете плавать, как трактор в Оби, либо лежать, как камбала в кустах смородины, либо трактор в смородине и камбала в Оби. Решать вам.

Рыбы-фермеры. коллаж.

Многое будет зависеть от вашей уверенности в себе и решительности. Плох тот фермер, который не мечтает выжить и остаться фермером на следующий год.

Если же твердо решили начать новый проект — это желание вполне готово к осуществлению. Главное — выбрать место, где скопление «рыбы» наименьшее, а то не заметите, как вас вновь прикормят и возьмут на крючок. Вам ли не знать про тех, кто ведрами ловит ради удовольствия и в свободное от работы время.