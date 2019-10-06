Горожане жестко раскритиковали первый пешеходный фонтан в Барнауле

Фонтан сравнили с прорывами труб в Барнауле, отметили, что включили его «очень своевременно» — в середине осени, а некоторые поинтересовались, не начнет ли он стрелять сосульками ночью.
Некоторые комментаторы призывали остальных «быть добрее».
Вечером 5 октября запустили первый пешеходный фонтан в Барнауле по ул. Панфиловцев, 22. Его фото опубликовали в сообществе Barnaul22. Судя по комментариям к снимку, жителям новый объект совсем не понравился.
Фонтан сравнили с прорывами труб в Барнауле, отметили, что включили его «очень своевременно» — в середине осени, а некоторые поинтересовались, не начнет ли он стрелять сосульками ночью.
Некоторые комментаторы призывали остальных «быть добрее».
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