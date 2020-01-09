Горячая дискуссия вокруг застройки сквера у АлтГУ вновь набирает обороты

Барнаульский историк-краевед Данил Дегтярев вместе с руководителем местного отделения правозащитной организации «Гражданский патруль» Игорем Бергом предложил новый вариант расположения корпуса АлтГУ, который планируют построить на месте сквера в центре города. Об этом общественник сообщил в Facebook.

«Алтайский государственный университет некогда был флагманом высшего образования и настоящим „храмом науки“. Но теперь вуз превращается в бизнес-структуру. И для увеличения прибылей ему понадобился новый корпус. И „единственно возможное“ место под него — в сквере на пл. Сахарова, рядом с корпусом „Д“ того же АлтГУ», — пишет Дегтярев.

Активисты предложили руководству вуза подумать о территории за пр. Комсомольским — на продолжении Обского бульвара. Сквер же, по их мнению, можно сделать тематическим Сквером Ученых, облагородить его, поставить бюсты деятелей науки, посадить растения из флоры Алтая.

«Если руководство АлтГУ и дальше станет игнорировать мнение активистов — придется доводить до них нашу точку зрения другими способами!», — добавил ученый.

Под постом высказался и пресс-секретарь вуза Дмитрий Марьин. Его взволновала последняя фраза историка о «других способах».

«Это какими — другими? А? … И еще что такое „мнение активистов“? Мнение 10−20 человек? И кто вам, т.н. „активистам“ дал право вещать от лица всех горожан? Не глядите в наполеоны. Это вредно для психического здоровья», — написал Марьин и посоветовал обратиться в Общественную палату.

Что хочет АлтГУ

Вуз намерен построить восьмиэтажное здание. В корпусе запроектированы учебный, лабораторный и административный блоки. Планируется, что его площадь будет более 15 тыс. кв. метров.

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. предоставлено разработчиками

В здании предусмотрен атриум (общее пространство, такое же есть в корпусе на улице Молодежной).

Использовать его хотят как рекреационную зону для студентов и преподавателей. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машиномест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны ул. Димитрова.

В феврале 2017 года новость о планах АлтГУ вызвала бурную дискуссию. Комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов, заявил, что увиденный им на altapress.ru рендер нового здания университета — «монстр».