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Жизнь

Горячий август. Стало известно, как долго в Алтайском крае продержится аномальная жара

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды действует в Алтайском крае. Пока что оно передано до 6 августа, но вероятно, что синоптики продлят его вплоть до середины следующей недели.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, действительно жаркая погода, в первую очередь, установится в южных районах края, где в ближайшие несколько суток столбики термометров будут подниматься выше отметки +30 градусов.

Существенных осадков в ближайшие трое суток в регионе не прогнозируется. Лишь 6 августа местами в восточных районах края вероятны небольшие дожди.

Также собеседница отметила, что в некоторых районах края возможен порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Трава. Лето, жара.
Трава. Лето, жара.
СС0

Согласно предварительным данным, жаркая погода продолжит властвовать в регионе и после 6 августа.

В этой связи с большой долей вероятности штормовое предупреждение будет продлено вплоть до 12 августа.

Кроме того, в крае передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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