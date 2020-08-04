Горячий август. Стало известно, как долго в Алтайском крае продержится аномальная жара

Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды действует в Алтайском крае. Пока что оно передано до 6 августа, но вероятно, что синоптики продлят его вплоть до середины следующей недели.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, действительно жаркая погода, в первую очередь, установится в южных районах края, где в ближайшие несколько суток столбики термометров будут подниматься выше отметки +30 градусов.

Существенных осадков в ближайшие трое суток в регионе не прогнозируется. Лишь 6 августа местами в восточных районах края вероятны небольшие дожди.

Также собеседница отметила, что в некоторых районах края возможен порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Трава. Лето , жара. СС0

Согласно предварительным данным, жаркая погода продолжит властвовать в регионе и после 6 августа.

В этой связи с большой долей вероятности штормовое предупреждение будет продлено вплоть до 12 августа.

Кроме того, в крае передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.