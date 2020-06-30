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Жизнь

Горячий гость из Средней Азии. Аномальная жара нагрянет в Алтайский край с юга

Текущая неделя в Алтайском крае выдастся очень жаркой, а ближе к выходным в регионе возможны сильные дожди, мощный ветер и грозы с градом.

Лето. Жара.
Лето. Жара.
СС0.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, период аномальной жары начнется в регионе уже с 30 июня.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Если температура воздуха более 30 градусов держится в течение пяти и более суток, то такую погоду относят к категории аномально жаркой. В Алтайском крае высокие температуры воздуха ожидаются до начала следующей недели.

Собеседница уточнила, что жара до +36 градусов придет в регион из районов Средней Азии.

При этом, если 30 июня и 1 июля в крае не ожидается осадков, то уже начиная со 2 июля в регионе прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а к выходным местами ожидается усиление ветра и грозы с градом.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Собеседница не исключила, что в связи с такими погодными условиями может быть объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, в данный момент в крае действует штормпрогноз из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.

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