Горячую воду отключат больше чем на сутки почти в 50 домах Барнаула

Горячую воду отключат больше чем на сутки 14 июня почти в 50 домах Барнаула. Об этом предупреждает СГК .

Горячую воду отключат с 10:00 утра 14 июня до 2:00 ночи 15 июня.

Отключения связаны с проведением работ на магистральной теплосети М-22 в районе дома по проспекту Ленина, 113.

Горячую воду временно ограничат в 47 многоквартирных и четырех частных домах, в одном детском саду и в нескольких административных зданиях в центре города по следующим адресам: