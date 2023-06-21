Горячую воду вернули на два дня раньше 39 тыс. барнаульцам - адреса

Горячую воду подключили на два дня раньше в части контура магистрали М-32. Теплую ванну смогут принять 39 тыс. барнаульцев. Об этом сообщает СГК .

Третий этап опрессовки теплосетей начался с 14 июня и должен был продлиться до 22 июня.

Специалисты смогли закончить работы раньше на два дня в части контура магистрали М-32. Горячую ванну смогут принять более 39 тыс. барнаульцев в 116 домах Индустриального района.

Адреса, в которые вернули горячую воду, следующие:

Балтийская, 1, 10, 12, 2, 3, 8, 4, 6, 7, 56а, 46, 44б, 63б, 38, 65, 42, 40, 40а, 42а, 43, 44, 45а, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 53, 71, 73,

Шумакова, 32, 36, 33, 35, 46, 37, 38, 25, 58а, 40, 64, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 49, 52, 53, 58, 60, 60в, 62, 66, 47б, 68,

Северный Власихинский, 10, 6, 12, 64, 40, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 34, 68а,

Малахова, 107, 113, 116, 118, 118а, 120, 122, 124, 128, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 140а, 142, 144а, 146а, 154, 158, 160, 154б, 162, 164, 156,

Лазурная, 11, 3, 9, 19,

50 лет СССР, 13, 15, 19, 21, 23,

Павловский тракт, 104, 106, 108, 112, 116, 118, 112а, 126, 128, 130, 128б, 78б, 68а, 76, 78, 78а, 82, 86, 88,

Взлетная, 15, 17, 9, 43в, 43б, 41, 43, 45а, 45в, 45д, 45е, 47, 51,

Попова, 127, 135, 129, 143, 153, 157, 147, 139.

Напоминаем, что четвертый этап опрессовки теплосетей начнется с 28 июня по 6 июля. Гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.