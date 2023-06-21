21 июня
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Жизнь

Горячую воду вернули на два дня раньше 39 тыс. барнаульцам - адреса

Горячую воду подключили на два дня раньше в части контура магистрали М-32. Теплую ванну смогут принять 39 тыс. барнаульцев. Об этом сообщает СГК.

Горячая вода.
Горячая вода.
СС0

Третий этап опрессовки теплосетей начался с 14 июня и должен был продлиться до 22 июня.

Специалисты смогли закончить работы раньше на два дня в части контура магистрали М-32. Горячую ванну смогут принять более 39 тыс. барнаульцев в 116 домах Индустриального района.

Адреса, в которые вернули горячую воду, следующие:

  • Балтийская, 1, 10, 12, 2, 3, 8, 4, 6, 7, 56а, 46, 44б, 63б, 38, 65, 42, 40, 40а, 42а, 43, 44, 45а, 49, 50, 55, 56, 59, 61, 63, 67, 69, 53, 71, 73,
  • Шумакова, 32, 36, 33, 35, 46, 37, 38, 25, 58а, 40, 64, 40а, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 49, 52, 53, 58, 60, 60в, 62, 66, 47б, 68,
  • Северный Власихинский, 10, 6, 12, 64, 40, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 34, 68а,
  • Малахова, 107, 113, 116, 118, 118а, 120, 122, 124, 128, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 140а, 142, 144а, 146а, 154, 158, 160, 154б, 162, 164, 156,
  • Лазурная, 11, 3, 9, 19,
  • 50 лет СССР, 13, 15, 19, 21, 23,
  • Павловский тракт, 104, 106, 108, 112, 116, 118, 112а, 126, 128, 130, 128б, 78б, 68а, 76, 78, 78а, 82, 86, 88,
  • Взлетная, 15, 17, 9, 43в, 43б, 41, 43, 45а, 45в, 45д, 45е, 47, 51,
  • Попова, 127, 135, 129, 143, 153, 157, 147, 139.

Напоминаем, что четвертый этап опрессовки теплосетей начнется с 28 июня по 6 июля. Гидравлические испытания пройдет магистраль М-33.

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