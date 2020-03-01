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Жизнь

Горящая солома прилетела в толпу на праздновании Масленицы в Барнауле

На праздновании Масленицы в парке «Барнаульская крепость» во время сжигания чучела горящая солома разлетелась прямо на зрителей. Произошедшее на видео сняла жительница Барнаула, сообщает Инцидент Барнаул.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

«Сходили на праздник… Итог ожог на руке и испорченная вещь. Горящая солома полетела в толпу», — написала участница группы.

Комментаторы заметили, что стоять около костра со стороны ветра — не лучшая идея.

«А подальше-то стоять никак нельзя было? Все теперь все виноваты, кроме вас самих», «Сидели бы дома, зачем в общество выходят, а потом ноют», «Я щас только оттуда! 100500 раз ведущий сказал будьте бдительны, отойдите. Только отвернется — толпа опять у куклы. На нас дым подул, мы спокойно отошли в сторону» — разразились гневными комментариями пользователи сообщества.

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