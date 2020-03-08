Горящая восьмерка скатилась по склону: в Шерегеше оригинально поздравили с 8 марта

Инструкторы из Шерегеша сделали огненное поздравление с Международным женским днем — 8 марта, сообщают в группе « ШЕРЕГЕШ — горнолыжный курорт ».

«Специально для вас, дорогие женщины, мы сделали это! Поздравляем! Без лишних слов, смотрите видео. Огненный спуск в Шерегеше», — написали в своей группе инструкторы курорта.

Администрация группы горнолыжного курорта присоединилась к поздравлениям инструкторов.

«Милые девушки, прекрасные женщины! Будьте любимыми и любите, пускай каждый новый день приносит радость и счастье! С праздником 8 марта!» — говорится в сообщении.

Судя по комментариям, женщинам понравилось: «Что-то до слез аж. Молодцы какие!», «Красиво и трогательно получилось», «Красиво очень и креативно», «Круто! Спасибо!», «Ух ты! С настроением! Спасибо», «Это очень красиво!», «Как это мило!!!», «Огонь. Спасибо. Очень приятно».