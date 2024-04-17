Госавтоинспекция Алтайского края напоминает о правилах дорожного движения для велосипедистов

Наступление теплой погоды все больше привлекает жителей городов и районов проводить время на улицах, а многие увлекаются ездой на велосипедах. Катание на двухколесном транспорте — это весело, полезно, интересно! Ведь, казалось бы, так несложно — сел на велосипед и крути педали… Но не стоит забывать, что существуют определенные правила езды на велосипеде, соблюдение которых гарантирует сохранение здоровья, а, порой, и жизни велосипедиста.

Региональная Госавтоинспекция напоминает об основных Правилах для велосипедистов.

Статистические данные

За 2023 год на территории региона произошло 104 ДТП, связанных с наездом на велосипедистов, в которых 3 человека погибли и 107 получили травмы различной степени тяжести из них 44 ребенка.

С какого возраста и в каких местах разрешается ездить на велосипеде?

велосипедистам до 7 лет разрешается передвигаться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), в специальных местах, закрытых от движения автомобилей.

с 7 до 14 лет — разрешено движение по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне движения для пешеходов), велосипедным дорожкам, в жилых зонах, обозначенных специальными знаками;

движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Что является обязательным во время езды на велосипеде?

Для обеспечения безопасности дорожного движения велосипедистам необходимо соблюдать следующие правила:

перед началом велопрогулки крайне важно убедиться, что транспортное средство оснащено всем необходимым для безопасного движения: светоотражателями, фарами, исправным рулём и тормозами, сигналом оповещения;

при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисту необходимо спешится и вести транспортное средство рядом;

во время движения по автомобильной трассе (разрешённом лишь при отсутствии велосипедных и велопешеходных дорожек, а также велосипедной полосы) следует держаться правого края и ни в коем случае не двигаться навстречу потоку машин;

если вы предполагаете возможность движения в тёмное время суток, заранее побеспокойтесь о велосипедном фонарике, одежде со световозвращающими элементами или специальной подсветке для колёс, иначе в темноте вас могут не заметить;

велосипедист, как и другие участники дорожного движения, обязан подавать сигналы о планируемых маневрах. Так как у велосипедов нет световых сигналов поворота, водитель велосипеда обязан подавать сигналы руками перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. Сигнализировать следует заблаговременно до начала поворота, а возвращать руку на руль непосредственно перед поворотом.

Двигаясь на велосипеде, также не стоит игнорировать и правила пассивной безопасности. Так, велосипедисту рекомендуется использовать экипировку в виде защитного шлема, велосипедных перчаток, налокотников, наколенников и одежды со световозвращающими элементами.

Чем велосипедисту грозит нарушение правил дорожного движения?

Невнимательность водителя, отсутствие световозвращающих элементов и развитие скорости больше допустимой является ключевыми проблемами многих ДТП. Не стоит забывать, что за нарушение велосипедистами правил ПДД они также несут ответственность.

Согласно ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение велосипедистами правил дорожного движения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 800 рублей.

Однако если нарушение было совершено в состоянии опьянения, то размер штрафа увеличивается и составляет от 1000 до 1500 рублей, согласно ч. 3 статьи 12.29 КоАП РФ.

Если нарушение ПДД велосипедистом привело к созданию помех для движения транспортных средств, то на него может быть наложен штраф в размере 1000 рублей в соответствии с ч. 1 статьи 12.30 КоАП РФ.

Какие еще действуют ограничения для велосипедистов?

В темное время суток водителям велосипедов необходимо иметь на себе и транспорте предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Для управления этим ТС также необходимо знать, что велосипедистам запрещается:

управлять транспортом, держась за него одной рукой;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;

осуществлять буксировку велосипедов, а также буксировку велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом;

пересекать дорогу, не спешиваясь, по пешеходным переходам;

перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест.

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