13 февраля
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Жизнь

Госавтоинспекция края ответила на жалобы Бийчан и их утопленных машин в луже

В соцсетях появилась информация, что бийчане утопили свои автомобили из-за "предприимчивых" полицейских.

Колесо, машина, лужа
Колесо, машина, лужа
СС0

Отмечается, что на ул. Ленинградской некоторые водители объезжали огромную лужу по тротуару. При этом они нарушали ПДД.

Местные жители просили пресечь движение транспорта по пешеходной зоне.

В связи с этим на место направили наряд ДПС. Водители, которые игнорировали запрет на движение по тротуарам, были привлечены к административной ответственности.

Чтобы устранить застой талых вод на проезжей части, в администрацию Бийска направили информацию для дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что бийчане утопили свои автомобили из-за полицейских.

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