Госавтоинспекция края ответила на жалобы Бийчан и их утопленных машин в луже

Отмечается, что на ул. Ленинградской некоторые водители объезжали огромную лужу по тротуару. При этом они нарушали ПДД.
Местные жители просили пресечь движение транспорта по пешеходной зоне.
В связи с этим на место направили наряд ДПС. Водители, которые игнорировали запрет на движение по тротуарам, были привлечены к административной ответственности.
Чтобы устранить застой талых вод на проезжей части, в администрацию Бийска направили информацию для дальнейших мер.
Ранее сообщалось, что бийчане утопили свои автомобили из-за полицейских.
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