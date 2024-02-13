Госавтоинспекция края ответила на жалобы Бийчан и их утопленных машин в луже

В соцсетях появилась информация, что бийчане утопили свои автомобили из-за "предприимчивых" полицейских.

Отмечается, что на ул. Ленинградской некоторые водители объезжали огромную лужу по тротуару. При этом они нарушали ПДД.

Местные жители просили пресечь движение транспорта по пешеходной зоне.

В связи с этим на место направили наряд ДПС. Водители, которые игнорировали запрет на движение по тротуарам, были привлечены к административной ответственности.

Чтобы устранить застой талых вод на проезжей части, в администрацию Бийска направили информацию для дальнейших мер.

Ранее сообщалось, что бийчане утопили свои автомобили из-за полицейских.

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