Госавтоинспекция назвала особенности безопасности в городском и междугороднем общественном транспорте

Для обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте существует ряд правил, которые необходимо соблюдать. Госавтоинспекция Алтайского края напомнит о некоторых из них.

Для обеспечения собственной безопасности ожидать общественный транспорт следует только в определенных для этого местах.

Правила поведения пассажиров в городском общественном транспорте

Аварийные ситуации при поездке в автобусах, троллейбусах и трамваях чаще всего возникают в результате резкого торможения, либо столкновения транспортных средств. Поэтому при передвижении в общественном транспорте необходимо помнить о собственной безопасности и соблюдать определенные правила:

ожидать общественный транспорт следует только на оборудованной остановке общественного транспорта, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но как можно дальше от проезжей части дороги;

не выходите на проезжую часть, даже для того, чтобы посмотреть, не приближается ли нужный транспорт;

подходить к двери транспортного средства для выхода или посадки следует только после его полной остановки;

не задерживайтесь на входе в общественный транспорт, сразу проходите внутрь салона;

во избежание падения во время поездки в общественном транспорте необходимо крепко держаться за поручни, особенно пожилым людям.

не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в окно, если на полу стоит ваша сумка или чемодан;

если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном проходе;

после выхода из салона лучше подождать, пока автобус отъедет, и лишь потом переходить улицу. (Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай — спереди, иначе вы рискуете попасть под автомобиль). Выходя из общественного транспорта, подождите, пока схлынет толпа или же наоборот выйдите первым. В любом случае избегайте давки.

Кроме того, согласно п. 5.1 ПДД РФ пассажирам запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения.

Для пассажиров с детьми также существуют определенные правила безопасности — выходить из общественного транспорта следует сначала взрослому, а после ребенку. Следует быть крайне внимательными в зоне остановки общественного транспорта как взрослым участникам, так и обучить этому правилу своих детей.

Аварийные ситуации возникают и при поездке в автобусах, троллейбусах и трамваях. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Правила поведения в междугороднем общественном транспорте

Для междугородних автобусов действуют те же правила, что и для городских. К тому же они оборудованы ремнями безопасности, поэтому нужно обязательно пристегиваться.

Стоять в таких автобусах нельзя. Каждое место закреплено за пассажиром. Кстати, дети до пяти лет могут ездить бесплатно. Только снова с условием, что ребенок сидит на коленях у взрослого. Но такое можно сделать, только если в автобусе нет ремней безопасности. При их наличии ребенок должен сидеть на отдельном кресле, пристегнутым.

Согласно п. 5.1 ПДД РФ пассажиры должны быть пристегнутыми, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности. Обычно междугородные автобусы ими оборудованы. То есть ребенка без отдельного билета могут не пустить на рейс.