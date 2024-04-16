Госавтоинспекция прокомментировала инцидент с электросамокатом в Барнауле

Предварительно установлено, что водительница Lexus 1967 года рождения наехала на парня 2006 года рождения. Он управлял электросамокатом.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент полиция проводит проверку.
В отношении парня составлен административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге). Он не слез с электросамоката на пешеходном переходе.
Госавтоинспекция города Барнаула призывает соблюдать ПДД. При пересечении проезжей части необходимо делать это пешком, а электросамокат взять в руки или везти рядом.
Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.
Самое важное - в нашем Telegram-канале