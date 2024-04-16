16 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Госавтоинспекция прокомментировала инцидент с электросамокатом в Барнауле

14 апреля в Барнауле на пр. Ленина произошло ДТП с участием электросамоката.

Самокат.
Самокат.
CC0

Предварительно установлено, что водительница Lexus 1967 года рождения наехала на парня 2006 года рождения. Он управлял электросамокатом.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. На данный момент полиция проводит проверку.

В отношении парня составлен административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге). Он не слез с электросамоката на пешеходном переходе.

Госавтоинспекция города Барнаула призывает соблюдать ПДД. При пересечении проезжей части необходимо делать это пешком, а электросамокат взять в руки или везти рядом.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик чудом остался жив после наезда автомобиля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Фестиваль «Солнечный бал 2024»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость