13 января
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Жизнь

Госдума может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА «Новости», что дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, могут отложить.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Миронов отметил, что рассмотрение документа могут отложить на неопределенный срок по совокупности причин, как минимум трех.

Например, не поступили необходимые для принятия проекта подзаконные акты от правительства. Кроме того, все прописанное в документе уже решается на уровне региональных властей и санитарных врачей — у них достаточно полномочий. Также кабмин не обозначил законопроект как приоритетный.

«Все три версии имеют право на жизнь, но я думаю, что главная версия все-таки понимание неготовности населения воспринимать этот закон», — подчеркнул Миронов.

Согласно законопроекту нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после такая возможность будет только у людей с медотводом.

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