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8 октября
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Жизнь

Госдума может запретить продажу пива в таре больше 0,5 л

На одном из октябрьских заседаний Госдумы депутаты рассмотрять законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объмом более 0,5 л. Об этом сообщают «Известия».

Бар. Пиво.
Бар. Пиво.
СС0

Документ был внесен в парламент еще в 2018 году, однако только сейчас включен в план рассмотрения нижней палаты.

Авторами законопроекта стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России». Свою инициативу они обосновывают посланием президента Федеральному собранию 2018 года, в котором президент сделал акцент на необходимость увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет.

По словам депутатов, эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения.

Также в пояснительной записке к документу приводится статистика Минздрава. В ней указано, что 33% юношей и 20% девушек ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво. Более 70% населения регулярно потребляет пиво.

Представители бизнеса уверены, что если закон вступит в силу, это приведет к серьезному удорожанию продукции.

Напомним, в 2017 году в России ограничили объем пластиковой тары для пива 1,5 л.

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