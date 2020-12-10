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Жизнь

Госдума одобрила законопроект правительства о расширении пономочий полиции

Депутаты Госдумы 9 декабря приняли большинством голосов в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции. У некоторых экспертов он вызвал вопросы, главный из которых — «не будут ли нарушаться права граждан?». Радикалы вообще говорят, что в стране строится полицейское государство.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как пишет РИА «Новости», депутаты одобрили право полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, чрезвычайнывх ситуациях, угрозе теракта.

Кроме того, предлагается наделить полицейских правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Эксперты полагают, что с одной стороны, некоторые положения закона действительно назрели.

«Часто сидит пьяный в автомобиле, заперся. Полицейские ходят вокруг автомобиля, ждут, когда он выйдет. Что это такое? Если он честный, зачем он там закрылся? Если он не пьян?» — прокомментировал возможную ситуацию Владимир Михалевич, руководитель ассоциации «Офицеры России».

Но с другой, они могут вызывать со стороны полицейский определенное желание воспользоваться такими положениями и всркывать чужие автомобили на свое усмотрение.

Эти мнения и другие оценки будут рассмотрены в Госдуме во втором и третьем чтениях законопроекта.

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