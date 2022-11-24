По данным РИА Новости, в список запретов входит:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения, в том числе предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации, которые показывают или пропагандируют ЛГБТ и предпочтения и смену пола. Под этот запрет также попадают книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Сформированы три административные статьи:
- ответственность за пропаганду педофилии. Она предполагает штраф до 800 тыс. рублей для граждан, до 10 млн для организаций и депортацию для иностранцев;
- ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. За это грозит штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для организаций до 4 млн, для иностранцев — депортация;
- запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений также среди совершеннолетних граждан. Штрафы в этом случае повышаются со 100 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций.
Да, Роскомнадзор утвердит порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым ограничен в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии.
Вячеслав Володин уверен, что данное решение поможет обезопасить детей и население России.
«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал он в своем Telegram-канале.