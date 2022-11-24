Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. А также ввели ответственность за нее. Рассказываем, что входит в список запретов и какая грозит ответственность за их нарушение.