24 ноября
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Жизнь

Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ — что входит в перечень запретов и каков штраф

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. А также ввели ответственность за нее. Рассказываем, что входит в список запретов и какая грозит ответственность за их нарушение.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com
1
Что находится под запретом?

По данным РИА Новости, в список запретов входит:

  • выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения, в том числе предпочтения и смену пола;
  • реклама и публикации, которые показывают или пропагандируют ЛГБТ и предпочтения и смену пола. Под этот запрет также попадают книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
  • продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
2
Какая ответственность грозит за нарушение запретов?

Сформированы три административные статьи:

  • ответственность за пропаганду педофилии. Она предполагает штраф до 800 тыс. рублей для граждан, до 10 млн для организаций и депортацию для иностранцев;
  • ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. За это грозит штраф для граждан до 200 тыс. рублей, для организаций до 4 млн, для иностранцев — депортация;
  • запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений также среди совершеннолетних граждан. Штрафы в этом случае повышаются со 100 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан и с 1 млн до 5 млн для организаций.
3
Коснется ли закон Интернета?

Да, Роскомнадзор утвердит порядок мониторинга интернета для выявления информации и программ, доступ к которым ограничен в рамках запрета на пропаганду ЛГБТ и педофилии.

4
Как комментируют закон спикеры парламента?

Вячеслав Володин уверен, что данное решение поможет обезопасить детей и население России.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности», — написал он в своем Telegram-канале.

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