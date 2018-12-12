Госдума приняла закон о любительской рыбалке

Законопроект приняли в первом чтении в 2013 году. С тех пор не прекращались споры, какие нормы должны войти в документ. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что депутатам удалось найти компромисс, сообщают «Известия».

Николай Николаев рассказал, что по закону жители России получат «свободный бесплатный доступ к любительской рыбалке». Ограничения будут действовать лишь на землях обороны и безопасности, на участках, выделенных для производства аквакультуры, а также на особо охраняемых природных территориях.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям отметил, что споры были связаны с промысловыми участками, которые занимали более 80% от общей площади рек и озер. Однако к 31 декабря 2020 года их закроют.

Депутат подчеркнул, что на некоторых участках бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет действовать правило «поймал — отпусти». Речь идет об участках, где занимаются культивацией и охранной особо ценных пород рыб. В этих регионах ограничат рыбалка с помощью сетей, а также подводную рыбалку.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года (за исключением положения об окончании работы рыбопромысловых участков, которые завершат свою деятельность 31 декабря 2020 года).