17 февраля
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Жизнь

Госдума приняла закон по ограничению иностранных слов в русском языке

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о государственном языке. Он регулирует использование иностранных и нелитературных слов. Об этом сообщают РИА Новости.

Русский язык.
Русский язык.
altapress.ru

Согласно опубликованному документу, цель законопроекта — повысить значимости русского языка как государственного на всей территории страны. В том числе усилить контроль за соблюдением его норм госслужащими и гражданами.

Закон касается сферы образования, государственных систем, зарегистрированных СМИ, рекламы, кино.

В первую очередь, законопроект не допускает употребления нелитературных слов и выражений, включая нецензурную брань. Исключение составляют иностранные слова, которым нет аналога в русском языке.

В связи с законом введут обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов, чтобы проверить их соответствия нормам и правилам русского языка.

Также составят список нормативных словарей. В них будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

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