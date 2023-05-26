Госдума приняла законопроект об арестах и штрафах до 1 млн рублей за карты с некорректными границами России

Законопроект одобрили во втором и третьем чтениях. Его вносили на рассмотрение еще в декабре 2022 года.
Согласно документу, теперь к экстремистским материалам будут относиться "все предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны".
Нарушителям законопроекта назначено следующее наказание:
- Физлицам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток,
- Юрлицам — штраф до 1 млн рублей.
Поправки внесут в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Ранее госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только.