Госдума приняла законопроект об арестах и штрафах до 1 млн рублей за карты с некорректными границами России

Госдума приняла законопроект о штрафах и арестах за распространение карт, на которых границы России указаны некорректно. Такие изображения будут признаны экстремистскими. Об этом сообщает Газета.ru.

Законопроект одобрили во втором и третьем чтениях. Его вносили на рассмотрение еще в декабре 2022 года.

Согласно документу, теперь к экстремистским материалам будут относиться "все предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны".

Нарушителям законопроекта назначено следующее наказание:

Физлицам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток,

Юрлицам — штраф до 1 млн рублей.

Поправки внесут в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Ранее госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только.