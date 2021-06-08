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Жизнь

Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении срока лишения свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Изменения будут внесены в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ.

В настоящий момент она предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет за повторную езду в нетрезвом виде, повлекшую тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Законопроект установит более жесткие санкции для пьяных водителей, которые ранее уже были судимы по статье за нетрезвое вождение.

Для этого статью дополнят частью. Согласно ей управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

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