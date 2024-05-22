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Жизнь

Госдума запретила списывать долги с пенсий и пособий детей-инвалидов

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий взыскивать долги с пенсий инвалидов, включая пенсии детей-инвалидов, а также с федеральных и региональных социальных доплат к этим пенсиям. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки, предложенные правительством, внесли в закон «Об исполнительном производстве». Теперь список доходов, которые нельзя взыскать в счет погашения долгов, включает социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии детям-инвалидам и инвалидам, признанным недееспособными.

Также в этот список вошли выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца из федерального бюджета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость защиты пенсий детей-инвалидов от взысканий, поскольку эти средства поступают на счета их родителей, опекунов или попечителей.

Ранее стало известно, у кого самые большие пенсии в Алтайском крае и сколько получают остальные.

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