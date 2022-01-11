Госпитализированный Гарик Харламов рассказал о своем самочувствии

Резидента Comedy Club Гарика Харламова госпитализировали. Он уверяет, что болеет не коронавирусом.

Харламов публикует посты в Instagram с температурой 39,6 и под капельницей.

«Неожиданно выяснилось, что помимо ковида, на планете остались ангина и грипп», — писал он в соцсети.

Также юморист поблагодарил подписчиков за поддержку и обратил внимание, что «вирусы гуляют в огромных количествах».

«И они какие-то все жесткие стали. Какая-то эра вирусов началась, блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый. Берегите себя», — отметил комик.

Ранее его коллегу Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом.