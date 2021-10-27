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Жизнь

Во время поисков «исчезнувшей перед ток-шоу» актрисы Светличной погиб человек

Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил на своей странице во «ВКонтакте», что из-за ажиотажа вокруг поисков актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека.

Светлана Светличная на ток-шоу во время собственной "пропажи".
Светлана Светличная на ток-шоу во время собственной "пропажи".
instagram.com/tvrussia.

Напомним, 81-летняя Светличная перестала выходить на связь с 21 октября. На поиски направились волонтеры и полиция.

Активисты расклеили в Москве тысячи листовок. 26 октября поиски актрисы остановили — «пропавшую» нашли в киностудии во время съемок телевизионного шоу.

«Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиске знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал Сергеев.

Руководитель «Лизы Алерт» также заявил, что «сегодня все сраные ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека».

В связи с этим Сергеев попросил главу СК Александра Бастрыкина выяснить все обстоятельства пропажи Светличной и дать соответствующую оценку.

«Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу», — подчеркнул волонтер.

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Герой нашего времени».

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