Во время поисков «исчезнувшей перед ток-шоу» актрисы Светличной погиб человек

Напомним, 81-летняя Светличная перестала выходить на связь с 21 октября. На поиски направились волонтеры и полиция.

Активисты расклеили в Москве тысячи листовок. 26 октября поиски актрисы остановили — «пропавшую» нашли в киностудии во время съемок телевизионного шоу.

«Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиске знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — написал Сергеев.