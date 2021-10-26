Исчезнувшую актрису Светличную нашли живой через несколько дней поисков

Напомним, 81-летняя Светличная перестала выходить на связь с 21 октября. На поиски направились волонтеры и полиция.
Активисты расклеили в Москве тысячи листовок. 26 октября поиски актрисы остановили.
«Сотрудники московского уголовного розыска нашли ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу. Со здоровьем актрисы все в порядке», — сообщает издание.
Предположительно, Светличная ушла из дома 20 октября. Изначально СМИ рассказали, что о пропаже сообщил сын актрисы, однако позже он заявил, что не общается с матерью, и не знает, что у нее произошло.
Друг актрисы Иван Николаев в беседе с РИА «Новости» рассказал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых», «Герой нашего времени».