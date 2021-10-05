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Здоровье

Госпитализировали актера Валерия Гаркалина

Звезда фильма «Ширли-Мырли», 67-летний Валерий Гаркалин попал в больницу в Москве с коронавирусом.

Валерий Гаркалин.
Валерий Гаркалин.
commons.wikimedia.org, Alexey Yushenkov

У актера выявили поражение легких от 25 до 50%. Тест на COVID-19 у народного артиста оказался положительным, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Гаркалин тяжело переносит болезнь на фоне хронических проблем с сердцем.

В феврале 2020 года Гаркалин попадал в больницу с пневмонией, пишет «Росбалт». Артист также был госпитализирован зимой 2018 года.

Валерий Гаркалин наиболее известен своими ролями в картинах «Ширли-мырли»,"Ландыш серебристый" и ролями в театре. С 2007 года он является актером Московского Театра им. А. С. Пушкина.

Ранее близкие актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой сообщили об изменении состояния ее здоровья.

Сразу после оздоровления в Крыму актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке.

Сначала утверждалось, что Лариса Гузеева находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства. Но впоследствии все же сообщили о ковиде.

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